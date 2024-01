Vecinos de Villa Río Quilquihue alertan por fogones en la zona de Lolog

Tal como sucede año a año, muchos turistas que llegan a la región realizan fogones en zonas no habilitadas. Sin embargo, las playas del lago Lolog suelen convocar a más visitantes y, como una parte está fuera del Parque Nacional Lanín, no suelen realizarse controles. Este año no es la excepción, es por eso que vecinos de Villa Río Quilquihue vuelven a reclamar a las autoridades provinciales y del Departamento Huiliches para que intervengan ante el peligro que esto conlleva.

Un incendio en esa zona pone en riesgo más de 800 familias que viven en el barrio de alta incidencia en fuegos de interfase. Los vecinos manifiestan que todas las fuerzas de seguridad deberían colaborar en los controles. En este sentido aclaran que, habiendo un destacamento provincial, un móvil podría patrullar la zona en los horarios de almuerzo y cena, apagando fogones y haciendo las multas correspondientes.

A esta situación se suman los acampes no permitidos, en donde, además del fuego se genera gran cantidad de basura, en una zona turística que no tiene la limpieza correspondiente. La gestión de los residentes, logra que en general se avance con los controles, pero hasta el momento, si se han realizado, son insuficientes.

