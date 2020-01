Otra vez el municipio cubrió el retraso del subsidio provincial para el pago de sueldos a choferes

El ejecutivo municipal informó que, como ya ha realizado en otras oportunidades, anticipó el importe del subsidio provincial ante la falta de pago de los sueldos de los choferes de Expreso Los Andes. Mientras que mensualmente, el municipio aporta como subsidio $500 mil, la provincia eroga tres veces esa suma, aunque no siempre en los tiempos requeridos.

No es la primera vez que la empresa no deposita el sueldo de los conductores del transporte público por no recibir los subsidios y el gremio condiciona con una medida de fuerza. Cuando el intendente, Carlos Saloniti, ocupaba la Secretaría de Economía y Hacienda, tuvo que anticipar esos fondos.

El secretario de gobierno, Marcelo Sánchez, explicó que “por la imposibilidad de la empresa de pagar los salarios, se avanzó en el adelanto del subsidio que aporta la provincia de 1 millón y medio de pesos”.

Más allá de esta situación particular, desde el municipio se anunció que la semana próxima se reunirán con el director Provincial del Transporte, Luis De Brida, quien después de el encuentro con funcionarios nacionales transmitirá cuáles van a ser las políticas que instrumente el nuevo Gobierno Nacional respecto al transporte.