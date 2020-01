La Asociación de Food trucks le contestó al intendente

La Asociación de Food trucks de nuestra ciudad le envió una carta dirigida al intendente, Carlos Saloniti, en relación al reciente decreto suspende las licencias que habilitan a los vehículos gastronómicos. Mientras que el Concejo Deliberante trabaja en una modificación de la ordenanza que después de su puesta en práctica generó contrapuntos, los dueños de los Food trucks esperaban poder tener actividad en el verano, siendo esta su temporada más fuerte.

El año pasado, apenas se puso en práctica la ordenanza origina, se hicieron las habilitaciones por parte de la secretaría de Hacienda, a cargo de Saloniti, considerando algunas excepciones de hecho, para que pudieran desarrollar su actividad. Desde los dueños de los Food trucks, se alegaba que el ejecutivo era laxo en el otorgamiento de licencias porque no podía cumplir con la instalación de pilares de luz, tal como lo establecía la ordenanza.

Esto dio lugar a una postura permisiva, que Saloniti no mantuvo al momento de asumir como intendente.

La nota enviada al intendente expresa lo siguiente:

Por la presente, nos dirigimos a Ud. en relación al Decreto n° 3.620/19 que establece la suspensión de nuevas licencias comerciales al servicio de vehículos gastronómicos y la prórroga de las oportunamente otorgadas. En primer lugar, queremos expresar que nunca fuimos convocados a un dialogo con las nuevas autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, como así tampoco fuimos comunicados que se pensaba tomar esa decisión, afectando inversiones de empresarios de nuestra localidad y de la mano de obra local que muchos de nuestros food trucks generan.

En segundo término, con total sorpresa encontramos que el decreto en cuestión hace referencia, por ejemplo a la contaminación sonora generada por los grupos electrógenos, cuando esas molestias fueron ocasionadas por las mismas autoridades que tendrían que haber previsto la energía eléctrica tal cual lo establece la ordenanza, pero eso nunca ocurrió. Por lo tanto, la primer falta grave la produce el mismo Departamento Ejecutivo Municipal al no cumplir con las norma específica de la actividad.

También el decreto refiere a la basura ocasionada por la actividad, cuando es el mismo Municipio que se encarga de la recolección, limpieza y colocación de tachos de basura en los lugares requeredos. Porque para eso se pagan impuestos, licencia comercial y uso de espacio público por medio de un canon. Por lo tanto el responsable de eso es el municipio y no los Food trucks.

Respecto al incumplimiento por parte de algunos dueños de Food trucks, el Departamento Ejecutivo Municipal cuenta con diferentes herramientas brindadas por la misma Ordenanza para sancionar a los infractores y en caso de reincidencia suspender la licencia.

Por último, volvemos a enfatizar la falta de diálogo del Departamento Ejecutivo Municipal con esta medida, ya que hubo un extenso trabajo de el cuerpo de concejales del Concejo Deliberante para llegar a esta Ordenanza y consideramos que los problemas a resolver se pueden tratar con diálogo y consenso entre los concejales, el ejecutivo, las cámaras correspondientes y la asociación de Food trucks, y no con medidas arbitrarias como ha ocurrido, ya que así como se convocó a diferentes cámaras, no fue así con los empresarios nucleados en la actividad.

Queremos resaltar la inversión que hemos realizado todos los que estamos en esta actividad, a los puestos de empleo generados y todas las familias que dependen de esta actividad para funcionar. Por todo esto, esperamos un llamado al diálogo y a resolver estos los supuestos problemas de esta actividad como se merece, en una sociedad moderna y democrática.