Alejandro Cordón: “la solución es el formalizar el Patio de Foodtrucks”

Alejando Cordón, titular de la Asociación de Foodtrucks de la ciudad explicó cuáles son las necesidades que consideraron para la modificación de la norma que regula su funcionamiento. En este sentido habló de la propuesta presentada en el Concejo Deliberante, que también fue consensuada con el Secretario de Hacienda, Juan Manuel Mansilla.

La propuesta se plantea ubicar un “Patio de Foodtrucks” destinado casi específicamente para los carros de comida con una ubicación fija no excluyente. La rotación intentaba no saturar los puntos de mayor venta, y distribuir los carros por el resto de la ciudad. Después de un año se encontraron puntos que no producían ninguna venta, por eso se quieren eliminar.

Después de funcionar durante un año con irregularidades tanto de los carros con licencia como del municipio, la modificación de la ordenanza quedó en tratamiento del Concejo Deliberante que se encuentra en receso hasta fines de febrero.

Por su parte, el intendente solicitó a los concejales oficialistas que traten la modificación de la norma después de recibir diversos reclamos de vecinos, asociaciones y cámaras empresariales que fueron asentados en la Dirección de Bromatología, entre los que se mencionan la usurpación de espacio público en la Costanera, la generación de basura y la falta de rotación.