Frente al exitazo de ayer, Fémina vuelve a tocar hoy

Las entradas se agotaron desde temprano y el Teatro Piccolo se convirtió en una verdadera fiesta. Tanta gente fue la que quiso asistir pero no pudo, que decidieron sumar un show para hoy, a las 21 horas.

El show cautivó al público desde el principio: con sus voces a capella, compartieron “Resist”, el tema de su nuevo álbum Perlas y Conchas que tiene la participación de Iggy Pop. Y los sanmartinenses las recibieron con una tremenda ovación que las Féminas supieron reconocer: “¡Qué bueno estar en casa!”, “Tanto aguante, tanto amor”.

No tocaban hace 2 años en San Martín de los Andes. Y el pueblo las encontró igual de disponibles que siempre, pero a la vez, transformadas: en estos últimos 2 años, las Féminas han realizado dos giras por Europa, han investigado otras aristas en sus composiciones, han grabado su nuevo álbum Perlas y Conchas acompañadas por el mismísimo Iggy Pop, y Toti Trucco y Clara Miglioli se han convertido en madres.





Tocar después de tanto camino andado las hizo recordar: “me vienen flashes del boliche, de Malabar, de los principios”, dijo Toti. “Sí, del San José, del Amancay, de la calle, empezamos en la calle”, siguió Clara Miglioli. Y ahí el público las ayudó a recordar: “el Bodegón”, “Dublin”, “el Chapelco Ski”, “Bum”, fueron acotando los sanmartinenses que las siguen desde sus inicios y que las vieron crecer y convertirse en una banda famosa. “Por suerte apareció el Teatro Piccolo, ¡qué lindo lugar!”, expresó Toti.

En su show plasmaron la potencia de siempre, pero con aún más seguridad arriba del escenario. Compartieron sus temas de siempre, como “Los senos”, “Deshice de mí” y “En mi memoria”, los cuales fueron cantados por todo el público. Y también presentaron temas de su nuevo disco, Perlas y Conchas, que encuentra a las Féminas con un ensamble eléctrico, con Toti Trucco tocando la guitarra, Clari Miglioli tocando el bajo y a Clari Trucco tocando la batería, acompañadas por el gran trompetista Fermín Echeveste.

Histriónicas y cautivantes como siempre, las Féminas se comparten con su público siendo ellas mismas, sin caretas: Clara Miglioli se comió una banana en la mitad del show “si no me voy a desmayar”, dijo, y Clara Trucco, luego de un toque apasionado del cajón peruano, expresó: “Creo que me quebré un dedo, chicos”, y entre risas se fue a encintar la mano.

Armar otro show fue necesario: “Nos escribió mucha gente diciendo que se habían quedado sin entradas, y nos encanta tocar en casa”, dijo Toti. La cita es para esta noche, a las 21 horas, en el Teatro Piccolo, en Ruta 40 y Callejón de Bello. Las entradas se pueden reservar escribiendo por mensaje de WhatsApp al 2944 931212, o comprarlas en la misma puerta.

Fotos: Maria Laura Tenaglia.