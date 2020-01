Se acabó el fútbol por todo el 2020 para el club Lácar

El conjunto de nuestra ciudad no participará en los torneos 2020 de la Liga de Fútbol de Bariloche. El técnico y principal referente de la institución, Pablo Muradián, confirmó la decisión de solicitar receso por un año.

El entrenador aclaró que no se trata de un problema económico y tampoco de falta de cancha. La determinación se tomó por falta de acompañamiento dirigencial y ausencia de la mayoría de los futbolistas a la hora de entrenar.

“La decisión ya está tomada. La he tomado con mucha tristeza pero seguro de que hice todo lo que estaba a mi alcance para que no suceda. Me siento impotente”, aseguró Muradián.

Desde su retorno a la Liga de Fútbol de Bariloche, allá por el 2016, las campañas de Lácar fueron muy destacadas. Se coronó campeón del torneo Transición 2017 y fue subcampeón de la Copa Bariloche 2018. También fue subcampeón del torneo Anual Clasificatorio 2019 de la Federación Patagónica.