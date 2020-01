Comunicado oficial del Club Lácar por su participación en LIFUBA

Tras haberse dado a conocer la noticia de que no se presentará a lo largo del corriente año el primer equipo de fútbol del club Lácar en la Liga de Fútbol de Bariloche, la comisión directiva ha emitido un comunicado el pasado martes, para que de manera oficial socios y vecinos conozcan la realidad de la situación.

COMUNICADO – FUTBOL

Debido a la información que ha circulado en la prensa local en el día de hoy el Club Lácar informa:

La Institución ha tomado la decisión de solicitar a la Liga de Fútbol de Bariloche la suspensión, por el lapso de un año, de la plaza que ocupa el Club.

Motiva este pedido el reclamo del encargado del fútbol del Club, Pablo Muradián, de no poder hacer frente en soledad, a las tareas requeridas por la actividad debido a la superposición que le significa su nueva función como Subsecretario de Deportes de San Martín de los Andes.

Se suma, además, la merma de jugadores que permitan conformar un plantel y la falta de una Subcomisión de Fútbol que lleve adelante las diferentes tareas que se requieren.

Por todo esto es que se enviará la mencionada solicitud a la Liga de Fútbol de Bariloche.

Durante el transcurso del corriente año será prioridad de la Institución la conformación de una subcomisión integrada por padres de la actividad que programe y ejecute estás acciones y trabaje en la conformación de un plantel de jugadores de Primera, Reserva y Cuarta categoria, equipo técnico y estructura general que pueda ser sostenible en el tiempo.

Es importante aclarar que todo el resto de actividades en torno al fútbol que se desarrollan en nuestra institución seguirán con normalidad.

Esto significa que nuestras inferiores seguirán participando de la Liga de Fútbol de San Martín de los Andes y la Escuelita de Fútbol mantendrá su actividad habitual.

El Fútbol ha sido, desde el nacimiento del Club Lácar, parte importante de su historia y que lo siga siendo es uno de los objetivos principales de esta Comisión Directiva.

JUGADORES SORPRENDIDOS POR LA DECISIÓN DEL CLUB

Un jugador que perteneció al último primer equipo del club se manifestó respecto a la decisión del club y envió un mensaje al técnico Muradián.

MENSAJE DE UNA GRAN PERSONA Y GRAN GOLEADOR:

Pablo, perdón la hora. Hoy me enteré de la noticia de que Lácar pidió receso. La verdad es que dos sentimientos se me vinieron a la cabeza, uno es la bronca de todos los pibes de San Martín de no aprovechar la oportunidad que vos brindás mediante Lácar para jugar en otro nivel inclusive tener salida a otros equipos como Alejo y yo. Me da mucha bronca que no pongan esfuerzo por aprovechar esa oportunidad teniéndolo ahí en su ciudad. Y segundo me dio tristeza, porque después de mucho tiempo, vos fuiste uno de los técnicos por los que a mi me daban ganas de salir a jugar y bancarlo. No pasa con todos los técnicos eso y a mí me pasó con vos, me dio mucha bronca no poder estar en el federal pasado porque una de las cosas que me pasaba por la cabeza era esa. Ver todo el esfuerzo que hacías con todo y con todos a mí me daban ganas de salir a defenderte en la cancha, me dolió no poder estar y me entristece la noticia. Gracias por lo que siempre hiciste por mí y por la gente que supo y trató de devolverte de alguna forma lo que vos dabas. Soy un agradecido con vos y se que en algún momento vas a volver con Lácar, me va a alegrar la noticia y espero esa vuelta! Abrazo grande!