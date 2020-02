UTHGRA marchará este lunes por el pago correcto de zona fría, contra la precarización laboral y el cumplimiento de los francos

En nuestra ciudad este lunes a las 11 horas, convocados por la UTHGRA, donde participarán empleados de Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura, entre otros, en reclamo a la actualización del porcentaje por zona fría a los trabajadores de nuestra ciudad.

“El reclamo viene desde el año pasado, cuando nos presentamos en la subsecretaría de Trabajo, donde no hubo un acuerdo porque se estaba definiendo la presidencia de la Cámara Hotelera. Ya pasaron casi 60 días y aún no hay una definición. Parece irrisorio que mientras en Junín de los Andes, a solo 30 minutos de viaje, se abone casi el 28%, en San Martín los empresarios no se quieran mover del 20% que decidieron unilateralmente pagar”, expresaron desde la delegación.

Foto: Río Negro

Sandra González, encargada de la delegación, expresó que “además de este pedido, también se reclamará contra la precarización y el trabajo en negro, que en esta época es muy común en los comercios. La marcha arranca desde las 11 horas este lunes 3 de febrero, desde la delegación ubicada en Avenida San Martín 270. Además en el recorrido se entregarán folletos e informaremos a los todos los empleados de los restaurantes de la localidad. Queremos que sepan por qué se reclama y qué es lo que pedimos con todas estas cuestiones que venimos hace tiempo solicitando a la patronal respecto, entre otras cosas, el tema de los francos”.

En los últimos meses el gremio que reúne a los trabajadores hoteleros y gastronómicos vienen mostrando la presencia solicitada por los empleados debido a que según sus declaraciones, en la localidad existe mucha precarización laboral, además de la desigualdad que existe en los sueldos en las distintas ciudades de la región.