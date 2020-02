Jorge Sapag: “San Martín de los Andes está destinada a ser la ciudad más linda de la Patagonia”

En un nuevo aniversario de la ciudad, RSM se reunió con el ex gobernador y vecino de nuestra ciudad, Jorge Augusto Sapag, y pudimos obtener la palabra autorizada de alguien que conoce mucho de San Martín de los Andes y de cómo en los últimos años creció a tal punto de considerarla que puede ser “la ciudad más linda de la Patagonia”.

RSM: Este martes se celebra el 122° aniversario de San Martín de los Andes, según su visión, ¿cómo ve la ciudad en todo sentido?

Jorge Augusto Sapag: En la provincia, San Martín de los Andes, brilla por su belleza, marcando el rumbo en la parte turística, pero que también debe crecer en forma armoniosa, para no cometer errores que se cometen en otras ciudades del mundo, que por sus bellezas escénicas crecen de manera desordenada. Lo que hay que destacar de la ciudad es el manejo de las alturas, en lo que respecta a materia edilicia, San Martín de los Andes, siempre se ha destacado por pelear por mantener un código urbanístico adecuado. Justamente Luz, mi hermana, tiene mucho que ver con ese código urbanístico y con muchas otras cosas más, obviamente. En el año 1991, cuando estábamos en campaña electoral, una de las banderas era el lago Lácar. Había un cartel que decía: “Prohibido bañarse, lago contaminado”. Era necesario una planta de tratamiento y ahora hay dos plantas de tratamiento. Pero hay que sostenerlo en el tiempo, y habrá que hacer más plantas de tratamiento, para que el lago siga siendo el pulmón que tiene la ciudad y la región. Ambas cuestiones, van de la mano y hacen de la ciudad lo que vemos hoy, aumentando cada año la cantidad de visitantes que eligen a San Martín de los Andes.

RSM: En ese sentido también es importante la conectividad, ¿verdad?

JAS: Claro, no es un tema menor, por eso hay que tener memoria y repasar a lo largo de los años las obras que llevan a esta ciudad a ser hoy lo que es. La conectividad vía aeropuerto, sin hacer proselitismo, requieren mucho tiempo. A veces se piensa que las obras se hacen con la declamación, el reclamo o la nota que se presenta, pero no, requieren tener un banco de proyectos ejecutivos listos, aunque no haya partida presupuestaria. Los proyectos deben hacerse y cuando aparece la plata, ahí se pueden ejecutar y lo más importante,poder pagarlos. Eso lo aprendí con los años, por eso es bueno recordar todo. Para lograr tener el aeropuerto, tuvimos que hacer gestiones durante muchos años en Buenos Aires, para que tenga la conectividad y los vuelos que necesita para funcionar. Pero no es mérito de una gestión, sino de muchas gestiones con distintos pasos. En 2015 cuando dejé el gobierno, la obra del aeropuerto quedó adjudicada con la partida presupuestaria prevista por parte de Nación y la obra se hizo después. Tiene que haber políticas de Estado, sin importar quién las haga, las ejecute o las inicie. Cada uno tuvo su mérito, el aeropuerto local es de jerarquía y la Provincia terminó la remodelación edilicia del aeropuerto que era necesaria, como así también la pista que era más que fundamental, tanto como conseguir una aerolínea dispuesta a hacer los vuelos en forma regular. Por eso mejoró mucho el turismo en la ciudad.

RSM: Tampoco hay que olvidarse de la Ruta de los Siete Lagos. Hoy todo el mundo habla de ella y es muchísima gente que la utiliza.

JAS: Por supuesto, ¿quién puede decir “yo hice la Ruta de los Siete Lagos”? Fue un trabajo entre todos, cada uno puso su granito de arena. Hace muchos años tuvimos que negociar una deuda de Nación con la Provincia y lo tuvimos que hacer con el ex presidente Menem, y lo que obtuvimos en un encuentro en Chapadmalal fue la pavimentación de un tramo de la ruta. Por eso digo que toda obra que se realice depende del trabajo en equipo y de la decisión de hacerlo. Tener esta ruta es maravilloso, pero hay que cuidarla. Acá las heladas y el frío hacen estragos en la carpeta asfáltica, por eso es necesario los bacheos. Hoy ya se cuenta con los equipos necesarios para realizarlos rápidamente, por eso la gestión hoy requiere mucha innovación y creatividad para ver qué se hacen en otros lugares del mundo y copiar.

RSM: Pero hay obras que aún restan por realizarse, como lo es el puente de la Rinconada o los 12 kilómetros del paso Mamuil Malal.

JAS: Sí, ahora se llamará a licitación de esos 12 kilómetros que faltan y es una asignatura pendiente que tenía la Provincia, porque Nación era responsable de ese paso y se quedó sin plata, esa es la verdad. El puente Collón Curá, esa es una obra Nacional, pero claro cuando pasa el turista por allí y ve que no se hace, termina cobrando el intendente, el gobernador y el presidente. La obra la tiene una empresa de Buenos Aires desde hace 15 años y nunca lo ha terminado por diversos motivos. Hasta se le deben 40 millones de pesos, pero ahora existe un compromiso provincial para que si no se termina desde Nación, Neuquén lo va a pagar.

RSM: No deberemos esperar otros 15 años, ¿no?

JAS: Claro que no. Al igual que sucedió con los hospitales, los jardines de infantes y escuelas, ese puente estaba con el programa 70/30. Nación se comprometió en ese programa a hacer muchas obras poniendo el 70%, pero después no lo hizo, porque no había plata disponible, y Provincia asumió el compromiso de realizar las obras. El Hospital en nuestra ciudad, el segundo en importancia a nivel provincial, terminó por pagarlo la Provincia y prontamente se terminará, ya tiene más del 55% ejecutado. Entiendo que la obra de la EPET 21 también estaba en ese programa. No hay que olvidarse que esa obra tiene alrededor de 3000 metros cuadrados. Además hay que contar las obras en materia educativa, como también lo es la Escuela de Música. Estas obras muestran lo importante que es la educación, ya que es central en la vida de los pueblos. Si hay capacidad y educación, tenemos una ciudad con porvenir, la gente puede desarrollarse y formar un plan de vida. Afortunadamente San Martín de los Andes ha tenido muchas obras terminadas y otras que faltan terminar. Por eso no es desatinado mencionar que será la segunda ciudad en importancia en Neuquén.

RSM: ¿Cómo ve al nuevo intendente con todos los trabajos que se vienen realizando, después de años de dejadez?

JAS: Para que crezca armoniosamente una ciudad hay que cuidarla. Tener una ciudad linda, limpia y segura requiere de todos. Por eso me alegro mucho el trabajo que viene llevando adelante el intendente Carlos Saloniti. Creo que hay muchísimo para hacer y como ciudadano de San Martín de los Andes, me siento comprometido con la ciudad. En su momento trabajé y gestioné los trabajos realizados en los Callejones. A pesar de que ya no soy funcionario, hablé y convencí al gobernador que destine los fondos necesarios para las obras como lo fueron en los Callejones, la continuidad del Hospital, en el que estoy permanentemente monitoreando cómo siguen los trabajos. Siempre estoy atento a todo lo que sucede en la ciudad, me siento comprometido. San Martín tiene que estar integrada en una provincia que tiene una impronta central y fundamental como lo es la energía.

RSM: ¿En qué sentido la energía tiene que ver con nuestra ciudad? ¿Cómo impacta el gas y el petróleo en la ciudad?

JAS: Tiene mucho que ver, aunque no parezca. La Provincia creció el 7% su PBI contra un decrecimiento de un 3% en el país. Esto impacta en toda la economía general, solo hay que repasar números que dicen que en 2019 se invirtieron 5300 millones de dólares en gas y petróleo. Y esas inversiones generan un efecto cascada. En primer lugar impacta en el presupuesto provincial, esto genera que haya dinero para las obras que veníamos hablando, porque casi el 40% del presupuesto provincial depende de la energía. Ese presupuesto se distribuye vía coparticipación con todos los municipios. El municipio de San Martín, ha crecido y va a crecer si crece la producción de gas y petróleo. Esto significa que va a poder pagar sus sueldos, sus obligaciones y funcionar como municipio, teniendo más autonomía en la medida que la Provincia tenga más autonomía.

RSM: Para finalizar, ¿cómo la ve a San Martín de los Andes de acá a unos años?

JAS; San Martín de los Andes está destinada a ser la ciudad más linda de la Patagonia. Pero para eso hay que trabajar, hay que hacerla la ciudad más linda, más limpia y más segura. Más allá de las bellezas naturales que tenemos y que hay que mantener, hay que hacer crecer los recursos y apuntar a tener una buena salud, buena educación y buena seguridad.