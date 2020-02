Los valores y el futuro de la ciudad, para Carlos Saloniti

En una entrevista relajada, el intendente, Carlos Saloniti, muestra lo que significa para él la ciudad en la que desarrolló la mayor parte de su carrera política. Qué representa San Martín de los Andes, como proyecto de ciudad, como futuro, y con qué valores cuenta, es parte de lo que va a desarrollar. Con respuestas simples y concretas el intendente habla de la ciudad que decidió gobernar.



¿Qué es lo que más te gusta de San Martín de los Andes?

Lo que más me gusta es que es una ciudad en la que uno puede experimentar las cuatro estaciones del año. Cada estación mantiene su característica, y se lo puede sentir permanentemente. Parece una tontera pero no es así. Hay ciudades que hasta visualmente no te das cuenta en qué época del año estás. San Martín de los Andes es una ciudad en la que tenés la posibilidad de vivirlo y esto no sucede en otros lugares.

¿Cuándo llegaste a San Martín de los Andes?

Yo venía con mis viejos de chico, pero el cambio de domicilio lo hice en al año 2005. Cuando me bajé del colectivo, algo me impactó. Recuerdo claramente cómo llovía y, pese a que me mojaba quedé fascinado por la vegetación y la tranquilidad. No lo podía creer. Ese día llegué de Buenos Aires y el contraste fue muy grande. Es por eso que la paz que tiene San Martín no la cambio por nada.

¿Hay algún deseo que vos tengas para la ciudad, en su cumpleaños?

Me gustaría mucho que pueda tener más calles pavimentadas. Que haya un equilibrio en todo San Martín de los Andes, que puedas salir de tu casa y tengas las calles asfaltadas, sin importar en qué barrio vivís. Mi deseo es que teniendo una belleza natural se sume la prolijidad que le da tener las calles con pavimento y cordón cuneta.

¿Qué valoran los vecinos de la ciudad?

Los sanmartinense somos conscientes de que vivimos en una de las ciudades más lindas del mundo. Nos quejamos, por su puesto, porque es natural que veamos lo que falta, pero en el fondo valoramos que, en el momento en que necesitamos relajar, tenemos un montón de alternativas. Vivir en una ciudad a la que todo el mundo quiere venir, aunque sea tres días en el año, es un valor agregado que tenemos.

¿Qué crees que marcó a la ciudad en la historia para que hoy sea lo que es?

Lo que marcó a San Martín de los Andes fueron los vecinos que la pensaron y la planificaron. Los que tuvieron la visión de cuidar el ambiente, de establecer un límite ordenado al crecimiento y esta impronta de considerar al otro, como se ve en el respeto al peatón. Creo que el acierto más grande que tiene la ciudad es que estas tres cosas son innegociables. Eso se logró porque hubo gente que no pensó solo lo más fácil. Es por eso que el crecimiento desmedido no le ganó a la inteligencia de los viejos fundadores.

¿Y cómo te imaginás a San Martín de los Andes dentro de 30 años?

Yo creo, sin ninguna duda, que San Martín de los Andes va a ser la ciudad más importante de la provincia de Neuquén. Esto es porque tiene dos atributos que difícilmente lo puedan tener otra ciudad. Uno es la concepción del ambiente y el otro es el turismo.

Tenemos una ciudad fantástica desde todos los puntos de vista, que está apoyada en el cuidado del ambiente y con el norte en el turismo. Pensar una ciudad en el futuro con una industria sin chimeneas, como lo es el turismo es de vanguardia. Es de vanguardia hoy y no tengo dudas de que va a ser la vanguardia en el futuro.

Cuando te toque dejar tu lugar a otra persona, ¿qué es lo que no querrías dejar de decirle?

Le diría que no descuide el factor humano, ni con los trabajadores ni en la relación con los vecinos. No me caben dudas de que eso no se puede descuidar.

Por Esteban Ramella

Fotos: Leo Casanova