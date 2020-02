Turismo de Aventura en Parques Nacionales: “Necesitamos un reglamento específico para cicloturismo”

Durante esta temporada, Flavio Bonilauri, de Adventure Logistics EVyT, guía de Mountain Bike habilitado del Parque Nacional Lanín, estaba llevando un grupo de cicloturismo transitando por Paso Córdoba cuando fue detenido por un guardaparques y multado por no tener un “permiso especial” para guiar por el Parque, tal como le ha pasado a otros que también realizan esta actividad.

En diálogo con RSM, Bonilauri, integrante de un grupo de más de 20 agencias y prestadores que brindan este servicio en nuestra región, expresó: “Necesitamos de manera urgente un reglamento específico para cicloturismo, una actividad segura, ecológica, sustentable y saludable, que genera recursos económicos para la ciudad”.

El cicloturismo viene creciendo a pasos agigantados mundialmente. Se trata de una forma de hacer turismo usando la bicicleta como medio de transporte, no importa si esta es de ruta, de paseo o cualquiera de las posibilidades hoy existentes. Lo que importa es que no impacta en el medio ambiente.

A pesar de esto, dentro del Parque Nacional los guías de mountain bike, operadores turísticos de cicloturismo y rentadoras de bicicletas son abordados y multados por guardaparques en las rutas y caminos exigiéndoles “permisos especiales” –como si la actividad se tratara de una carrera de aventura en lugar de una excursión donde se guían a grupos de entre 8 y 20 personas en promedio-, para ejercer una actividad que se viene desarrollando desde hace muchos años.

Este sector turístico solicitó ya a través de notas a Parques Nacionales que de una vez reglamenten esta actividad turística, tal como lo han hecho con otras de turismo no convencional como por ejemplo kayak, pesca, rafting o trekking. No sólo no está reglamentada la actividad por Parques, una actividad ya con historia, sino que se presentan 3 circuitos habilitados en nuestra región, siendo pocos y de niveles técnicos altos.

Ya hubo reuniones por este tema, y se espera que a raíz de estos incidentes se realice un nuevo encuentro con diferentes referentes del sector turístico la próxima semana en Parques, con la participación del nuevo Intendente. Es que se viene trabajando con el Secretario de Turismo, con el Jefe de Guardaparques y otros actores para dar solución al tema, reglamentar y hacer convenios entre el Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Nahuel Huapi, no sólo para no entorpecer el trabajo con turistas en la zona sino para promover de la mejor manera una actividad que es tendencia en el mundo.