Sobre la precariedad de las escuelas: “Por suerte todavía no ha pasado nada grave”

Pareciera ser que tener escuelas públicas abandonadas por parte del Estado se ha vuelto lo habitual, algo que ya no sorprende a nadie. Año a año desde las escuelas se piden soluciones que no llegan. En diálogo con RSM, la Secretaria General de ATEN, Soledad Mora, alertó sobre la falta de condiciones edilicias para desarrollar el Derecho a la Educación de manera segura en este ciclo lectivo 2020; y planteó que pareciera ser que en el futuro no se perfila ningún cambio al respecto.

“Lo que se hace es poner parches, nunca se resuelven los problemas de fondo. Se corre a resolver lo urgente: temas de gas, de electricidad. Nunca se planifica para poder dar soluciones estructurales. Y así es como suceden cuestiones graves como el incendio de la Escuela de Lolog, el año pasado, que por suerte fue en un momento en donde no había estudiantes cursando, y entonces no hubo consecuencias fatales; o como la aparición de ratas en Escuelas rurales en un momento de brote de hanta virus; o como la falta de preparación edilicia de la Escuela Integral, que va a generar que empiecen las clases más de un mes más tarde que lo que debería. Son cosas a las que hay que adelantarse, problemas que sabés que van a existir y a los que hay que dar respuesta”.

Pero, si bien todos los años se elaboran informes en donde se especifica escuela por escuela cuáles son las cuestiones a resolver, los problemas no se resuelven y se arrastran con los años. Así es como las escuelas tienen baños clausurados, goteras, ventanas atadas con alambre (literal), cartones a modo de vidrios, y la lista continúa larga, diversa y contundente.

“La Provincia tiene los recursos, pero evidentemente la Educación Pública no se toma como una prioridad. ¿Te interesa como gobernador dar una solución a este problema o vas a seguir poniendo parches?”, preguntó Soledad.

“Se suele culpar a Mantenimiento Escolar, pero ellos hacen lo que pueden: son 3 personas contratadas de forma permanente, y algunos pocos electricistas, plomeros y jardineros que se suman a trabajos concretos, es imposible que resuelvan la cantidad de cosas que es preciso arreglar y hay muchas que los exceden y que corresponden a Obras Públicas. Son cosas que se tienen que gestionar desde el Consejo Provincial de Educación, pero no tenemos respuestas”.

A nivel local si bien desde ATEN se pidió una audiencia con el intendente, no fueron convocados. Sí se reunieron con Flavia Bustos, Secretaria de Educación, en donde se hizo manifiesta la voluntad e intención de mejorar las condiciones, pero no se ha especificado ninguna planificación. “Son necesarias acciones concretas y una planificación adecuada para resolver no solo lo que es urgente hoy, sino poder dar una solución a problemas que se arrastran desde años y que hace que las condiciones materiales para garantizar el Derecho a la Educación sean totalmente precarias y hasta peligrosas”, explicó la Secretaria General del gremio.

“No son solo cuestiones que hay que hacer todos los años, como limpieza en los tanques de agua, cambio de vidrios y luminarias rotos, desmalezamiento, desinfección, hay cuestiones que son mucho más profundas: tendidos eléctricos peligrosos, tubos de gas vencidos, techos con murciélagos, cañerías viejas, calefactores que funcionan mal, termotanques, calderas”.

“Alertamos ante la falta de condiciones para que las clases se desarrollen de manera segura”, finalizó Mora.