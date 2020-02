Saloniti encabezó la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante

Este pasado jueves, el intendente Carlos Saloniti estuvo en el Concejo Deliberante donde dio el discurso de apertura de las sesiones ordinarias para el período 2020. Como lo viene haciendo cada vez que habla en público, en su discurso planteó todas las obras que desde hace casi 80 días se vienen realizando en la ciudad. Además adelantó algunas de las que realizará en este año y que son esperadas por muchos vecinos.

Foto: Leo Casanova – RSM

Saloniti hizo hincapié en que la ciudad necesitaba un cambio de rumbo, ya que la limpieza y el mantenimiento eran una preocupación, “nuestro San Martín no estaba en el mejor momento, las críticas eran permanentes de vecinos y turistas. Estaba convencido que necesitábamos dar un vuelco, un cambio de rumbo que marcara un nuevo norte y así lo hicimos”, expresó.

Hizo referencia a las obras simples que se realizaron en el comienzo de la gestión como lo fueron las dársenas en las paradas de colectivo, la pintura de las sendas peatonales y sobre todo la buena predisposición de los empleados municipales para realizar todos los trabajos. “El mayor desafío que teníamos era cambiar esta ciudad con trabajadores municipales y lo estamos logrando”, indicó.

En su presentación marcó la diferencia de la gestión anterior, por ejemplo, respecto a la visión que tenía con la CIAP y el Convenio Colectivo de Trabajo. “Trabajamos día a día para reconstituir el vínculo con los empleados municipales. Está en nuestra decisión y convicción cambiar la ciudad con ellos. (…) El vínculo con ellos es fundamental No hay manera de llegar a un municipio y contratar 20 empresas y cambiar la ciudad, eso lo hace cualquiera con plata. El mayor desafío era cambiar esta ciudad con los trabajadores municipales. (…) La gestión anterior tomó la decisión por convencimiento, que había que judicializar el CCT. Yo nunca estuve de acuerdo”, añadió Saloniti.

Foto: Leo Casanova – RSM

Respecto al turismo, expresó que según su opinión se debe tener una mirada regional del turismo. Por eso solicitó que los concejales su colaboración para trabajar en conjunto para lograr regularizar los alojamientos informales, así como el ordenamiento de la Costanera con respecto a los food trucks. “Tenemos que lograr que la informalidad de los alojamientos se vuelvan formales”.

Una de las cuestiones que el intendente no dejó pasar fue la del proyecto de colocar el Pañuelo de la Memoria en la Plaza San Martín. “Si no puedo decir lo que siento me tengo que ir a mi casa. Sé que hay miradas de un lado y del otro, pero me encantaría que el Pañuelo esté en la Plaza San Martín. Pero yo lo estoy diciendo. Porque me parece que tiene un hecho con una significación enorme, y porque estoy convencido, lo que no significa que es una imposición ni que sea una condición para nadie”. Además agregó: “Si el Concejo Deliberante determina otra cosa, va a estar todo muy bien. Espero que se tome la decisión, por una cosa u otra pero que se tome la decisión. Estamos dilatando un tema que me parece que no podemos dar tantas vueltas con un tema tan importante y no nos puede dividir”, expresó a pesar de conocer la postura de la mayoría de los concejales de su partido.

El intendente además hizo referencia a un plan maestro para seguir con la iluminación de las calles del centro de la ciudad. “Tenemos que tener un plan maestro que nos indique cómo hacerlo. Era imprescindible que el centro tenga una avenida iluminada”. Precisó también que “tenemos que lograr financiamiento e iluminar la Costanera”, destacando que “tengo el proyecto ejecutivo terminado”.

Respecto al transporte público, indicó que junto al Gobierno Provincial y Nacional trabajarán en conjunto para buscar una solución. “Es un tema que me preocupa, la solución no la tenemos mágicamente. (…) Si la vía es transitoriamente el estacionamiento medido, no importa las formas, pero tenemos que ver de qué manera llegamos hasta realizar el nuevo pliego. Yo acompaño esta propuesta, considero que además de ser una necesidad en San Martín, también parte de lo que se recaude tiene que ir al transporte público, hasta tanto podamos ordenar situación con la empresa”, indicó Saloniti.

Respecto a la Celda 5 y al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió hace algunos días indicó que “en 45 días tiene que estar terminada la remediación y después nos pondremos a hacer lo que sea para la clausura. Es un tema que se vino dilatando y en el que no importa tener razón, importa que los vecinos tengan la celda como corresponde. No soy persona de dictar decretos porque se me ocurre, pero en este caso lo hice porque entiendo que la demora iba a jugar un papel central”.

Saloniti anunció que a través de la Secretaría de Hacienda, se buscará por un lado generar un plan de regularización de deudas en un pago, con quita de intereses al cien por cien para los años 2018 y 2019, a implementarse en abril; y además un reconocimiento a contribuyentes en tres categorías: los que abonaron en tiempo y forma durante los últimos cinco años; los que abonan de manera semestral y anual; y los que se adhirieron al debido automático.

Saloniti solicitó a los Concejales analizar el contrato de concesión con la Cooperativa de Agua Potable, considerando que el mismo fue trabajado de manera conjunta entre sus autoridades y el Ejecutivo, y que “necesitan de nuestra ayuda” para poder continuar prestando el servicio con la eficiencia operativa que se require.

“Estoy convencido que la política debe cambiar, todos los días comienza una nueva vida, cada día que nos levantamos enfrentamos nuevos cambios. Cómo no creer que la forma de hacer política está ajena a ello”, siguió el Intendente: “La gente necesita que trabajemos por, con y para ellos. Dejemos que las instancias electorales determinen oportunamente su voluntad, pero en el mientras tanto trabajemos codo a codo para demostrar y demostrarle a la sociedad que entendimos el mensaje. Todos – en mayor y menor medida – somos responsables, y en virtud de ello, debemos trabajar. No hay lugar, ni espacio para la pelea que fracciona, que divide, que separa. A mi me van a encontrar trabajando para una ciudad unida. La gente nos necesita juntos, unidos, no perdamos el tiempo”.

Y concluyó: “Tenemos una excelente oportunidad y no la vamos a desaprovechar. Seré el primero en levantarme y el último en acostarse. Seré el primero en reconocer un error como lo hice con el reductor de velocidad. Mis funcionarios tienen el deber y la obligación de escuchar cara a cara, de transitar cada metro, cada rincón, cada barrio de San Martín de los Andes. La prioridad es escuchar, no enojarse. Ayúdenme a que así sea. Los convoco para que este no sea el gobierno de un Intendente, les propongo que sea un gobierno donde el ejecutivo y los 11 concejales trabajamos para todos los vecinos de nuestro querido San Martín de los Andes”.