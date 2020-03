Estas son las escuelas que no iniciarán las clases mañana

Hasta ahora, las que se suman al paro de 48 horas son la 86, la 89, la 179 y la 274; mientras que la 5 parará solo el martes. Además, la Escuela Integral N° 3 no comenzará mañana, ni se sabe cuándo, ya que no cuenta con las condiciones edilicias necesarias.

La medida de fuerza es consecuencia del rechazo de los docentes a la propuesta salarial que hizo el gobierno provincial el pasado miércoles, donde se planteó mantener el sistema de actualización trimestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pero solo hasta junio. Los docentes reclamaron que la actualización sea hasta diciembre, para poder hacer frente a la inflación que se genere a lo largo de todo el año.

“Lo único que estamos pidiendo es que el salario de las trabajadoras y trabajadores de la educación no pierdan poder adquisitivo ante el proceso inflacionario que se vive en el país y en nuestra provincia. La exigencia de que sea anualizado, tiene que ver con garantizar la tranquilidad de que el salario acompañará la inflación que, como sabemos, viene en aumento y aún no se sabe cómo continuará el resto del año, sabiendo que sólo en el mes de enero, en Neuquén, midió un 4,56%”, explicó Soledad Mora, Secretaria General de ATEN San Martín de los Andes.

El viernes, desde ATEN Neuquén se convocó a un paro de 48 horas para el inicio del ciclo lectivo 2020 y, ayer, la Asamblea local coincidió con la medida de fuerza, por lo que varias escuelas decidieron no iniciar las clases el lunes 2 de marzo. Ese día habrá una marcha provincial para visibilizar el conflicto, mientras que el martes 3 habrá marcha a nivel local. Las acciones para la semana siguiente se definirán en el transcurso de los próximos días.

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, destacó que la resolución “fue producto del debate de casi 3 mil compañeros en todas las asambleas en la provincia”, cuyo rechazo a la oferta del Gobierno provincial “se traduce en estas medidas de fuerza”.

Las asambleas fueron multitudinarias en toda la provincia y en ellas se manifestó la insatisfacción con la propuesta del gobierno: “es insuficiente, no sólo porque no hay una propuesta de continuidad de recomposición salarial por IPC, sino porque no contiene los puntos centrales que se venían discutiendo en la mesa técnica, que tiene que ver con la compensación de los gastos de material didáctico que absorbemos los y las docentes de nuestro bolsillo, y tampoco dice nada sobre la actualización de puntos de horas cátedra de nivel medio y superior, y de cargos directivos que quedaron pendientes de la negociación de 2019”, explicó Mora. “Es responsabilidad del gobierno hacer una propuesta que contenga estos puntos y que pueda ser analizada en nuestras asambleas, de manera tal de dar solución a un problema económico que no generamos los trabajadores y trabajadoras”.

Si bien el punto álgido de conflicto es el salario, hay otras demandas que se arrastran desde hace años y que también son parte de los reclamos que llevaron a la decisión del paro, como son las precarias condiciones en las que se encuentran las escuelas y la falta de edificios. Es justamente por esta falta de inversión y logística que, por ejemplo, la Escuela Integral N° 3 no podrá iniciar las clases hasta abril, como mínimo.

Fotos: ATEN.