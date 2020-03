Critica de Unidos: “Un viaje en Familia”

Ian es un joven elfo de 15 años, que ha crecido bajo el cuidado de su madre y su hermano Barley. La vida de esta familia sufre un cambio, cuando Ian cumple 16 años, y con ello llega un regalo de su difunto padre. Un báculo capaz de traerlo de vuelta por un día. Todo en este regalo parece perfecto y emocionante. Salvo por un pequeño detalle…

Le historia en si no parece especial ni tampoco algo revolucionaria. Sin embargo, como ha sido el caso de las últimas películas de Pixar, son los personajes, aquellos que en su profundidad y dinamismo llevan la historia. También, la comedia que surge de ellos, se siente natural y no así un chiste forzado por la trama.

En este sentido, el mundo que habitan resulta ingenioso y divertido. El vínculo entre la fantasía del pasado con la del presente resulta hilarante y nos llena de referencias a la cultura popular fantástica (como El señor de los anillos, El hobbit y muchas historias más).

Recomiendo esta película, ha habido algunos momentos que los sentí hasta irreales dentro de aquel mundo fantasioso, pero aún así me he dado cuenta de que eran con el fin de darle mayor dinamismo a algunas escenas. Es una película muy emotiva y hermosa que nos lleva por una montaña rusa emocional sobre la cual me volvería a subir sin pensarlo dos veces.

