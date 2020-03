Carlos Saloniti: “No convocamos al Comité Local para no entorpecer las decisiones”

El intendente local, Carlos Saloniti, fue entrevistado por RSM para explicar de qué manera el municipio encaró las acciones para afrontar la pandemia del coronavirus COVID-19. Dio cuenta de la manera en que se tomaron ciertas decisiones y se expresó con relación al caso sospechoso local.

RSM: ¿Cuáles son las medidas que tomó el municipio con relación al coronavirus?

Carlos Saloniti: Desde el día uno estamos siguiendo la línea presidencial y en virtud de ello la línea provincial. No conformamos un Comité Local entendiendo que al ser esto una pandemias es importante seguir el lineamiento que establece el presidente de la Nación

Nosotros no podemos tomar decisiones unilaterales sobre temas que están en el marco de una emergencia. Una vez que se expide el presidente de la Nación y emite los decretos, esperamos que provincia ratifique,y todo lo que hacemos nosotros es seguir la misma línea.

Además, estamos en comunicación permanente salud, con las fuerzas de seguridad, con la Defensoría del Pueblo y con el Ministerio Público Fiscal.

¿Se evalúa implementar, tal como lo hizo la provincia, un sistema de licencias para los trabajadores del Estado?

CS: Nosotros nos adherimos 100%. Además de las licencias para las personas de riesgo, si algún empleado o empleada municipal tiene un hijo que esté en edad escolar también tendrá una licencia. Nosotros vamos a seguir a rajatabla lo que decide Nación, tanto en el sector público como en el privado.

Por eso me pareció prudente salir en los medios con un representante del Ministerio Público Fiscal, y el Director del Hospital para ordenar la situación y que no haya malos entendidos. La comunicación tiene que ser precisa porque la gente está preocupada por la salud pública.

¿Qué información tienen del caso sospechoso de nuestra ciudad?

CS: Se están esperando los resultados del Instituto Malbrán para este miércoles, pero estamos en permanente comunicación con la familia, con el Hospital y con Neuquén. Es un caso en el que se respetó el protocolo como corresponde.

¿Están realizando algún control municipal?

CS: Estuvimos siguiendo de cerca el abastecimiento de alimentos y combustible. En las estaciones de servicio la provisión es normal. En los supermercados, lo único que pasó es que el domingo pensaron que todos entrábamos en cuarentena y salieron a comprar, pero hablamos con los gerentes, y nos contaron que La Anónima recibe un camión todos los días y la Cooperativa los martes, que lo adelantaron para el día de ayer.

Es el momento en que más unidos tenemos que estar. En estas situaciones tenemos que ser criteriosos. El gobernador espera noticias del presidente, y el intendente del gobernador. Cuando está en juego la salud pública no hay espacios para protagonismos ni mezquindades. Nosotros tenemos comunicación permanente con todas las instituciones. Por eso tomé la decisión de no convocar al Comité Local, para no entorpecer las decisiones.



