¿Cómo se conecta el coronavirus con el cambio climático?

Nota publicada en Acciones Locales por el Cambio Climático

¿Cómo se relacionan?

Es cierto, la respuesta global al virus ha llevado a importantes reducciones en las emisiones de carbono en todo el mundo. También es cierto que algunos expertos dicen que la respuesta muestra el potencial para una acción política radical ante una emergencia.

Sin embargo, NO lo tergiversen. El Coronavirus NO es algo bueno. Para hacer frente a la crisis climática o cualquier otra cosa. En absoluto.

En primer lugar, el brote está interrumpiendo negociaciones internacionales cruciales, potencialmente paralizando las posibilidades de un acuerdo climático internacional suficiente – recuerde, sólo tenemos 10 años para limitar una catástrofe climática. Otros posibles inconvenientes son el debilitamiento de la voluntad política pública para la acción climática y el fomento de un eventual aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero cuando los gobiernos intenten re-iniciar la economía mundial.

Con todo, es demasiado pronto para saber exactamente qué impacto tendrá el coronavirus en el clima. Pero por ahora, para ayudar a clasificar toda la información confusa que existe, analicemos por qué un par de aparentes “líneas plateadas” podrían complicar la lucha contra el cambio climático.

¿Podemos hablar de China?

Para entender lo que está sucediendo, debemos hablar de China – tanto el mayor emisor de gases de efecto invernadero como la fuente del brote de coronavirus.

A estas alturas ya habrán oído que las emisiones de dióxido de carbono de China han disminuido un 25 por ciento desde febrero. Tal vez también has visto esta dramática imagen de la NASA de la disminución de los contaminantes de China:

Esto es bueno, ¿verdad? ¿No es la reducción de las emisiones igual a la ralentización del cambio climático?

No tan rápido. Un ligero “bajón” en las emisiones no hará realmente una diferencia a largo plazo. Lo importante es cambiar la tendencia general al alza de las emisiones.

(NASA Earth Observatory/Joshua Stevens)



Así que la pregunta es: ¿Durará esta reducción?

Lamentablemente, la historia sugiere que no. Las emisiones mundiales disminuyeron de manera similar durante la recesión de 2008, pero en el plazo de un año se recuperaron con fuerza. El gobierno chino ya ha prometido un gran estímulo, lo que significa que podemos esperar un gran aumento de las emisiones cuando las fábricas vuelvan a trabajar.

Además, es especialmente importante tener en cuenta que la actual reducción de emisiones es causada por el sufrimiento soportado por la gente real. No es así como queremos resolver la crisis climática. Así es como el profesor de estudios ambientales de la Universidad de Nueva York, Gernot Wagner, lo puso en la Revisión de Tecnología del MIT: “Las emisiones en China han disminuido porque la economía se ha detenido y la gente está muriendo, y porque la gente pobre no puede conseguir medicinas y alimentos. Esto no es una analogía de cómo queremos disminuir las emisiones del cambio climático”.

Curiosamente, China también es un importante proveedor mundial de tecnología de energía limpia como paneles solares y turbinas eólicas. Tanto la producción como los envíos han disminuido debido al coronavirus, lo que ha interrumpido la cadena de suministro de energía limpia en todo el mundo.

¿Qué pasa con los aviones y los viajes?

Los viajes aéreos comerciales son uno de los peores emisores del mundo. Así que si te dijera que el tráfico aéreo mundial disminuyó un 4,3 por ciento en febrero, sería justo asumir que probablemente sea algo bueno.

No tan rápido.

Antes de que el coronavirus atacara, muchas aerolíneas respondían a la presión planificando iniciativas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, las aerolíneas se dirigen hacia una crisis financiera, amenazando esos esfuerzos a largo plazo. Sin embargo, si es posible que este momento lleve a cambios de comportamiento generalizados – incluyendo más comodidad con el trabajo a distancia y las teleconferencias – que podría conducir a importantes cambios estructurales que reduzcan nuestro consumo general de combustible fósil.

Tal vez el impacto más importante de la dramática caída de los viajes es la cancelación de las reuniones internacionales sobre el clima. Las Naciones Unidas ya han cancelado una serie de reuniones previas a una importante reunión de noviembre en Glasgow (Escocia), la más importante desde el Acuerdo de París de 2015. El periodista especializado en cambio climático de Time, Justin Worland, explica por qué eso es malo:

La cancelación de las reuniones puede sonar aburrida, pero tiene el potencial de descarrilar totalmente las conversaciones sobre el clima en un momento delicado. El último gran avance internacional sobre el clima se produjo en las conversaciones sobre el clima de 2015 en París, después de un año de maniobras entre bastidores por parte de diplomáticos de todo el mundo. China y los Estados Unidos se comprometieron conjuntamente a trabajar para reducir las emisiones, una declaración que marca la pauta de los mayores emisores del mundo. Los países vulnerables al cambio climático se unieron para formar una alianza formidable. Y Francia coordinó la miríada de demandas de los … países que se reunirían en París. Este programa se considera una necesidad para lograr grandes avances en el tema, y el hecho de no poder reunirse cara a cara ha dejado a los responsables de las políticas climáticas en la estacada.

Entonces, ¿cómo afectará el coronavirus al panorama político?

Es una gran incertidumbre.

En 2019, millones de personas salieron a las calles para protestar por la inacción del gobierno. Tres meses después de 2020, millones de personas se ven obligadas a permanecer dentro de sus casas para limitar la propagación del virus. Esto podría obstaculizar los progresos realizados el año pasado. “En muchos países, las condiciones políticas no conducen a un fortalecimiento de la acción climática”, dijo al Time un ex negociador climático de alto nivel. “El Coronavirus empeorará una mala situación”.

O bien, el coronavirus podría cambiar el panorama político, con los responsables de las políticas aprovechando el momento para una transición verde, aumentando los impuestos sobre las emisiones de carbono y ayudando a reciclar a los trabajadores para los sectores más limpios. The Guardian escribió que la respuesta al coronavirus “ha mostrado cómo los líderes políticos y corporativos pueden tomar medidas de emergencia radicales siguiendo el consejo de los científicos para proteger el bienestar humano”.

Como parte de su Acuerdo Verde para descarbonizar hacia el 2050, el 4 de marzo la Unión Europea puso en marcha un nuevo plan de impuestos sobre el carbono que gravará los productos de países que no están trabajando para reducir las emisiones. Esperemos que este plan no sólo funcione sino que sobreviva al coronavirus porque, si salimos vivos de esta cosa, Dios sabe que necesitaremos uno.

¿Qué puedo hacer?

Lávate las manos y mantente a salvo, eso es lo que importa ahora mismo. Pero asegúrate de no olvidarte de la crisis climática. Sigue luchando.

