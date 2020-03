Coronavirus: recomendaciones del director del Hospital sobre el uso de la lavandina y el alcohol en gel

El director del hospital Ramón Carrillo, Juan Cabrera fue entrevistado por Radio Nacional y comentó algunas recomendaciones a tener en cuenta en la vida cotidiana, que tienen que ver con hábitos y con la manera que debemos vivir en nuestra ciudad el desarrollo del coronavirus.

Al comentar el trabajo con otras instituciones y, entre ellas, las que garantizan un normal funcionamiento de las distribución de productos, Cabrera comentó:

“Entre los productos que se acaban se encuentra la lavandina. Y la verdad que se trata de un producto concentrado que tiene un uso limitado. En principio para un lavado a fondo se puede usar un detergente o un antigrasa, pero la lavandina es para el repaso final, sobre la mesa, la cocina, en los elementos del baño, o también en el auto. Pero se debe utilizar con un paño húmedo disuelta 1 en 10, es decir que por 1000 cm3 de agua voy a usar sólo 100 cm3 de lavandina, por lo que un litro rinde 10. Entonces con un botella o dos por familia alcanza”.

“Lo mismo sucede con el alcohol en gel. Cuando uno está en su casa, realmente no lo necesita, siempre que se lave con agua y jabón es suficiente. En realidad, el acohol en gel es para las personas que en el trabajo tienen dificultad de realizar un lavado de manos. Por ejemplo personas que atienden al público. Pero no es que el alcohol en gel es mejor que el agua y jabón, sino al revés”.

También Cabrera se refirió al uso de barbijos:

“Los barbijos son solamente indicados para los pacientes que tienen sintomatología y para algunas actividades de los profesionales de la salud. El barbijo en la vía pública no tiene ningún sentido en este caso, dado que el coronavirus no flota en el aire, no está suspendido en la atmósfera. El virus se deposita en la superficie”.

“Si una persona va caminando por la calle no se va a encontrar el virus en el aire. No tiene ningún sentido usar el barbijo al aire libre. Además, una vez que se humedece deja de cumplir su función. Esto que se ve en las fotos de todo el mundo, para este caso no tiene ninguna indicación.





