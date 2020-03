“Estamos en cuarentena y en San Martín de los Andes vimos un control serio”, expresó Víctor Serna, DT de Los Zorros

Víctor Serna, director técnico del club de básquet Los Zorros, se encuentra por estos días cumpliendo la cuarentena de 15 días, junto a su familia y un joven que viajó junto a ellos, luego de llegar este pasado lunes de Europa.

Este lunes, horas después de llegar, Serna cuenta a RSM cómo fue la llegada a Argentina, cómo los tomó a ellos el hecho de tener que cumplir obligatoriamente la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional, tras su estadía en distintos países de Europa, zona que por estos días está siendo azotada por el virus COVID-19.

“Estuvimos tres meses en Europa, por una cuestión de trabajo relacionado con el básquet, con un club haciendo una experiencia. Estuvimos unos días en Francia y en España; lo bueno es que estuvimos en Aragón, donde no había habido ningún caso de coronavirus. La locura empezó hace tres días, es decir el viernes pasado y el único control serio que nosotros vimos fue acá en San Martín de los Andes, eso nos preocupó mucho. Cuando llegamos a Ezeiza notamos un control muy liviano, dependiendo de lo que cada uno quiera poner en un papel, había un sensor térmico que desconocíamos la efectividad que pudiera tener, nadie nos preguntó nada, el papel lo entrega el que quiere y el que no, no lo hace. Tanto en Ezeiza como en Aeroparque, los bares estaban abiertos, gente tomando sin ningún control serio”, comenzó contando Serna.

Más allá de lo que le tocó vivir al técnico de Los Zorros al llegar al país el pasado lunes a la madrugada, se conoció que el Gobierno Nacional ya implementó días atrás otro tipo de medidas respecto a los controles en las terminales aéreas. De hecho estos dos últimos días el aeropuerto internacional de Ezeiza ya presentaba otra cara respecto a la cantidad de gente que regresaba al país.

“Esta situación tiene muchos ingredientes que desconocemos. Es un virus nuevo y genera incertidumbre, porque hay miles de muertes por distintas causas y no salen en el diario. No se sabe cuánto hay de cierto, cuánto de psicosis, porque como todo a algunos gobiernos esto que está pasando le viene bien como pantalla, todo genera confusión. Por ejemplo, uno no sabe quién tiene razón, porque mientras allá se suspendían las clases, acá aún no porque expertos decían que no afectaba. Pero estos últimos días todo comenzó a ser una locura. En Francia hay estado de sitio, en las calles de Barbastro, cerca de Huesca, no había nadie en las calles, lo mismo que en Madrid, parecía una ciudad desierta. Allí, en el aeropuerto solamente estaba lleno de argentinos queriendo volver. Salía un vuelo a Argentina y había cuatro cuadras de cola y no había más nadie, una imagen increíble, de una película de terror. Yo creo que no se tiene bien claro donde estamos parados, las informaciones van de un extremo a otro, países que cierran, gente que queda en otro lado sin poder venir. La verdad es que hay mucha locura y acá en Argentina aún no caemos parecer ser. Solo en San Martín había profesionales bien equipados, que nos tomaron la temperatura, había profesionales con barbijos, equipados. Nosotros estamos bien, sin síntomas, tomando las recomendaciones y siguiendo las leyes que corresponden, cumpliendo la cuarentena en casa”, expresó Serna, dando un pantallazo de lo que se vivía el pasado fin de semana.

Es de público conocimiento que las medidas se fueron extremando en nuestro país, no solo en los aeropuertos sino en la gran mayoría de las provincias del país.

Respecto a cómo se arregla la familia para poder subsistir estos días mientras cumplen la cuarentena, Víctor explica la gran ayuda que recibieron y reciben de parte de la familia del joven que los acompañó a Europa.

“Más allá de que estamos cumpliendo los protocolos correspondientes, en cuarentena apenas llegamos, también está la responsabilidad de cada uno sin que alguien te lo tenga que decir o sin que el gobierno te lo tenga que imponer. Uno debe saber que debe tomar estas medidas para cuidarse uno y al prójimo. En Ezeiza nos dijeron que debíamos cumplir la cuarentena en casa y el amigo de mi hijo está con nosotros cumpliéndola también. Gracias a sus padres nos hicieron las compras antes que nosotros lleguemos y son ellos quienes nos van a alcanzar a tres metros las cosas que precisemos estos días. Esta medida que tomó el gobierno es correcta y creo que hay que tomar con la misma seriedad a los adultos mayores y las personas con factores predisponentes porque son los más propensos. En nuestro caso sabemos que ante cualquier síntoma o duda debemos comunicarnos al Hospital”, narra Serna, quien solicitó remarcar el excelente trabajo del Director del Hospital Ramón Carrillo, Juan Cabrera, en conjunto con los profesionales que trabajan en el Aeropuerto Carlos Campos de nuestra ciudad.

Son cinco los integrantes de la familia Serna que cumplen la cuarentena, más el joven amigo que los acompañó. La hija mayor se encuentra en Córdoba cumpliendo la misma, y el resto acá en nuestra ciudad. Por el momento cumpliendo cada una de las recomendaciones que se les dieron desde el Hospital local, sin presentar ningún síntoma de la enfermedad.





Foto: Víctor Serna con equipo femenino.

Foto: Víctor Serna con Nicolás Brussino jugador de la Selección Argentina.

