Gutiérrez: “Seremos muy severos con los irresponsables que no cumplan con la medida”

El gobernador Omar Gutiérrez llamó a las neuquinas y neuquinos a cumplir a rajatabla con las medidas de aislamiento quedándose en sus casas, para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19) y reiteró que serán muy severos “con aquellas personas irresponsables que incumplan con esta medida y pongan en riesgo la salud de la población”.

“Nuestros abrazos hoy son de corazón a corazón, nuestras palabras de aliento son a través del teléfono. Confío en que cada neuquina y neuquino entienda que si tomamos estas medidas es porque no había otro camino. Por eso les pido por favor que se queden en casa”, dijo el mandatario en declaraciones periodísticas esta mañana, tras participar ayer en Olivos de la reunión de gobernadores con el presidente Alberto Fernández.

“Es el momento de mostrarnos que estamos unidos y de estar en casa. Frente a los casos que lamentablemente han acontecido en Europa, Estados Unidos y China, hoy Latinoamérica tiene una posibilidad y una oportunidad de quedarse en casa y con el aislamiento demorar la propagación del virus”, agregó el mandatario

Se mostró esperanzado en que la comunidad científica internacional encuentre una vacuna para el coronavirus y dijo: “Estoy muy confiado en que lo lograrán, pero mientras tanto el único antídoto, la única vacuna que tenemos es quedarnos en casa”.

Gutiérrez recordó que “quedarse en casa no significa juntarse con amigos, ir a la plaza o al potrero; ya cerramos todos los espacios públicos”. “Tenemos que hacer un corte, poner una barrera a la posibilidad de contagio del virus”, puntualizó.

El gobernador valoró la decisión adoptada por el presidente Fernández y sostuvo que el aislamiento resuelto en todo el país debe ser cumplido “por un cuestión de respeto, conducta y disciplina, porque éste es el partido de nuestras vidas. Más allá de las excepciones dispuestas, cada uno tiene que hacerse cargo de cumplir con su parte. Si lo hacemos vamos a tener muy buen resultado”

Sobre quienes incumplan con el aislamiento, Gutiérrez dijo que serán muy severos y recordó que no se puede circular por la provincia, en particular “para ir a las localidades cordilleranas. No es tiempo de ir ahora”. “Vamos a ser severos, porque para eso estamos donde estamos, para cuidar y preservar la vida. Hay quienes desvalorizan esta situación porque piensan que son jóvenes, entrenan, tienen buen estado físico y suponen que no les va a tocar, pero nadie está exento”, advirtió.

Por último, felicitó el trabajo que vienen llevando adelante “las leonas y los leones del sistema de salud neuquino, los bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y a quienes se encargar de garantizar los servicios públicos”.

A modo de cierre, evaluó que las medidas de aislamiento “fueron debatidas con el acompañamiento de todo el pueblo. No podemos caer en la especulación o hacernos trampas entre nosotros, tenemos que aplicar estas medidas severas y vamos a salir adelante”.

