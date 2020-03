Desesperado pedido de argentinos, entre ellos sanmartinenses, varados en India

Varios argentinos continúan en diferentes partes del mundo intentando volver al país. Es que cuando realizaron sus viajes, la enfermedad aún no había sido declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud y el peligro se veía lejos. El hecho de que el virus se haya propagado de la manera que lo hizo, en la mayoría de los países los gobiernos comenzaron a tomar decisiones drásticas. Aeropuertos, hoteles y fronteras comenzaron a cerrar, dejando en este caso, a varios argentinos varados.

En la India se encuentran varios argentinos varados, entre ellos 3 sanmartinenses, con pasajes cancelados y la desesperación crece minuto a minuto. Con el avance de la pandemia y ante el inminente cierre de fronteras, decidieron adelantar la fecha de regreso a la Argentina del 27 de marzo para este domingo 22. Sin embargo, el gobierno local anunció este viernes 20 la cancelación de todos los vuelos hasta el 29 de este mes.

En un mensaje que viralizaron a través de las redes sociales, explicaron lo siguiente: “Somos 200 argentinos que en India sin posibilidades de volver a nuestro país. Lamentablemente la situación en India se hace más peligrosa minuto a minuto porque la expansión de la epidemia aumenta en un país superpoblado y sin recursos para hacerle frente. Pero también se expande el miedo, la paranoia y la xenofobia. Desde ayer están echando a los extranjeros de los hoteles y es muy difícil encontrar un alojamiento que nos acepte”, comienza diciendo el mensaje de compatriotas que desean volver.

“Todos los vuelos comerciales están cancelados hasta el 29 de marzo pero suponemos que es muy probable que no vayan a operar por tiempo indeterminado. Muchos de nosotros intentamos salir del país antes de que cancelaran oficialmente los vuelos pero las compañías aéreas cancelaron la mayoría de los vuelos que teníamos reservados. Inclusive pagando precios desmesurados porque las compañías comerciales aprovecharon la situación para subir los precios hasta en un 700 %. Otros no pudimos pagar esos precios y decidimos esperar a que la situación mejore. Pero lamentablemente todo se está poniendo muy hostil y no podemos evitar sentir que estamos en peligro. Hace una semana todos hacíamos vida normal en india y en Argentina. La situación cambió drásticamente en horas, y todos entendimos que era prudente quedarse en casa. Pero para nosotros, a 18.000 km de distancia no nos fue posible volver. Necesitamos que el gobierno Argentino nos ayude a gestionar una forma segura de regresar lo más pronto posible. La situación acá es angustiante y peligrosa”, termina diciendo el mensaje. No están pasando el mejor momento, de hecho, muchos no saben donde esperar ya que no hay lugar seguro y eso les dificulta moverse.

Están desesperados y quieren volver urgente al país, mientras se encontraban en Rishikesh, desde el Consulado argentino en la India les indicaron que se dirijan con urgencia a Nueva Delhi porque el gobierno iba a decretar el estado de sitio. Además según explicaron, una de las chicas que iba a salir del país por Turkish Airlines se subió al avión, pero finalmente su vuelo no pudo despegar.

Minutos antes de las 12 del mediodía de este domingo, les llegó una buena noticia. Gerardo Ginesta, uno de los sanmartinenses varados, explicó a RSM que “habría una reprogramación de un vuelo de KLM para este 23 de marzo a las 3 de la madrugada”. Si bien explicó que no es seguro, intentarán poder abonar el boleto que cuesta unos 3 mil dólares y volver a Argentina. Crearon un grupo en Facebook llamado “argentinos varados en India y Nepal“.

Advertisements