La responsabilidad ciudadana ante las condiciones epidemiológicas de la actualidad

Jorge Durbano es Licenciado en Ciencia Política y docente en San Martín de los Andes de Educación Cívica en el CPEM 57 de El Arenal y en el CPEM 96 de Cordones del Chapelco. Compartió con RSM este escrito que realizó para enviar a sus estudiantes a fin de que lo aborden a manera de trabajo práctico en sus casas durante estos días de cuarentena. Toca, entre otros, el tema de la responsabilidad social en tiempos de coronavirus. De yapa, abajo, publicamos las preguntas enviadas para que, quienes lo deseen, puedan conversarlas en familia y responderlas en sus hogares.

“Diversas investigaciones abordan la problemática de la responsabilidad que tenemos como personas ante el desarrollo de nuestro accionar. Ser responsables en nuestro modo de accionar significa ser conscientes sobre las consecuencias que genera cada una de nuestras acciones. Ser consciente significa tener conocimiento pleno de que cada acción que realizamos tiene efectos y consecuencias positivas y negativas en nosotros mismos, en nuestras familias y en la comunidad en la que vivimos, es decir, en San Martín de los Andes.

Cuando autoridades nacionales toman medidas como las realizadas recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional que se encuentra encarnado en la figura del Presidente de la Nación Argentina y que tiene pleno apoyo de los diversos sectores gubernamentales en los niveles Nacional, Provincial y Municipal, -e incluso de aquellos que ideológicamente disienten ante determinadas políticas públicas que responden a un lineamiento ideológico en particular- significa que son conscientes -es decir conocedores- de que las decisiones que están tomando tienen efectos que van a beneficiar a la población en su conjunto.

Éste aspecto nos permite ver la importancia que tiene responsabilidad en nuestro accionar cotidiano como personas. Es importante darnos cuenta que, cuando nos proyectamos como miembros de una comunidad y como parte de la sociedad argentina, descubrimos que nuestra responsabilidad en las acciones de la vida cotidiana tienen impactos positivos o negativos en el conjunto de la sociedad. Por eso las personas sólo pueden proyectarse en la comunidad, porque es en ella en la que se sienten útiles y satisfechas, entendiendo que sus acciones contribuyen al crecimiento de toda la sociedad y ello genera un crecimiento en la persona, dado que la misma descubre cuál es su aporte a la sociedad, cómo puede mejorarla y qué beneficios acarrea para todos.

Si no somos responsables en nuestras acciones podemos perjudicar al conjunto de la sociedad, por tales motivos Schwald dice que ser socialmente responsable es “ser consciente del daño que nuestros actos pueden ocasionar a cualquier individuo o grupo social… (2004, p.103).

En consecuencia, ser responsables significa ser conscientes de nuestros actos generando el bienestar de nuestro entorno social y mejorando la satisfacción de nuestra calidad de vida y de nuestras necesidades. Esto conlleva a una proyección personal y comunal hacia el desarrollo de una nueva visión del futuro de nuestra sociedad.

El compromiso que asumamos como ciudadanos responsables mitigará los efectos negativos de acciones individuales que perjudiquen a la comunidad en su conjunto y la consciencia que asumamos sobre nuestros actos fundados en los “buenos valores” generará un beneficio para el conjunto de nuestra sociedad.

Si querés ser un ciudadano responsable, ¡quedate en casa!, seguramente esta consigna te está cuidando, te indica que la suma de tu buen accionar en la comunidad no sólo generará un beneficio para vos como ciudadano, sino que vos vas a generar un beneficio al ser responsable de tus acciones, porque no sólo vas a cuidarte a vos mismo, sino que vas cuidar a tus conciudadanos. No te olvides que quienes llevan la mayor responsabilidad en nuestro país, en esta decisión que tomaron, te quieren y te quieren sano, vivo, tal cual sos: único, útil y sólo vos, como un ciudadano con tu singularidad, es decir, irremplazable”.

Actividades para resolver en casa con la familia

1) ¿Qué es la responsabilidad?

2) ¿Qué se entiende por responsabilidad social?

3) ¿Cuáles son las consecuencias positivas que se van a generar a nivel social si los ciudadanos argentinos respetan la cuarentena?

4) ¿Cuáles son las consecuencias negativas que se van a generar a nivel social si los ciudadanos argentinos respetan la cuarentena?

5) ¿Por qué es importante que los ciudadanos seamos responsables en nuestras acciones cotidianas?

