No habrá cortes de los servicios esenciales por falta de pago

Ayer, el gobierno nacional dispuso que por 180 días las empresas prestadoras no podrán cortar los servicios básicos de luz, agua, gas, telefonía fija y móvil, Internet y televisión a las familias de bajos recursos que registren falta de pago.

El decreto de necesidad de urgencia emitido suspende por 180 días la facultad que tienen las empresas concesionarias de servicios públicos de cortar la prestación del mismo cuando existan tres facturas consecutivas impagas. Con esta medida, el gobierno nacional busca poder hacer frente a las consecuencias que la emergencia sanitaria está tendiendo en los sectores más vulnerables, garantizándoles el acceso a los servicios esenciales.

Gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital serán los servicios que no podrán cortarse por 180 días.

Esta medida alcanza a las familias receptoras de la AUH y asignación por embarazo, beneficiarios de pensiones no contributivas con ingreso mensual no superior a dos salarios mínimos; monotributistas sociales, jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta no superior a dos salarios mínimos. También rige para monotributistas inscriptos en una categoría cuyo tope no supere los dos salarios mínimos; quienes perciben seguros de desempleo, electrodependientes y trabajadores de casas de familia.

El decreto también beneficia a microempresas, cooperativas de trabajo, instituciones de salud pública y privada afectadas por la emergencia y otras entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

“Si se tratare de servicios de telefonía fija o móvil, internet, y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las empresas prestatarias quedarán obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se establezca en la reglamentación” y sólo quedarán exceptuados “aquellos cortes o suspensiones dispuestos por las prestadoras por razones de seguridad”, dispone el decreto, que se puede consultar en el Boletín Oficial de hoy

Además, la norma establece que el gas en garrafa (gas natural licuado) tendrá su precio congelado por 180 días.

Advertisements