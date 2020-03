Ya está instalado en el hospital el respirador conseguido con el aporte de los vecinos

Fue una gran noticia hace pocos días conocer que gracias al esfuerzo de muchos vecinos que aportaron, se logró comprar el respirador para sumar uno más al Hospital Ramón Carrillo.

En diálogo con RSM, el Director del Hospital Ramón Carrillo expresó su alegría y manifestó que “este respirador es del aporte de todos los vecinos a través de la Cooperadora previo a la pandemia. Se suma a los que cuenta el hospital y a los que posee la clínica Chapelco/ Grupo CMIC, que se usarán de manera conjunta y coordinada, juntamente con otros que llegarán. Salud Pública, en su política de la articulación publica-privada, tendrá a San Martín de los Andes como polo zonal de la prestación de Terapia Intensiva”, expresó Juan Cabrera.

Como se sabe a nuestra ciudad no le sobran respiradores, es por ello la importancia de seguir las recomendaciones y cumplimentar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Cabrera en ese sentido expresó que “tendremos lo que necesitemos en la medida que no se colapse el sistema y esto depende de la actitud de cada uno, de la responsabilidad de cada uno de quedarse en casa. Aislamiento, no hay otro tratamiento. Solo cuidarse cada uno nos cuidan a nosotros y así brindar nuestro trabajo sin ser trágico, sino no habrá personal suficiente para prestar atención”, indicó el director del Hospital.

Desde los primeros minutos que la pandemia comenzó a azotar a nuestro país, Cabrera hizo hincapié en la necesidad de que los vecinos hagan el aislamiento necesario para evitar que la enfermedad se siga propagando.

