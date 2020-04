El trabajo en los centros de salud públicos de la ciudad es cada vez mayor

Desde el Hospital Ramón Carrillo informaron que hay atención médica en los siete centros de salud públicos que están ubicados en distintos barrios de la ciudad, a saber, los que se encuentran ubicados en el Vamep, en en barrio El Arenal, en Radales, en Tiro Federal, Las Rosas, Chacra 30 y 26.

En el que está ubicado en barrio Vamep, como en el resto, la presencia y la atención a distintos pacientes con diferentes afecciones es muchísima. Desde la salita explicaron que la atención comienza desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas.

Foto: RSM

“Acá atendemos a muchísimas personas, desde controles por diabetes, la colocación de las vacunas de la gripe, control de tensión arterial, curaciones, etc, etc. Además de las atenciones a domicilio que debemos hacer a pacientes que no tienen movilidad. Lo que pedimos es que antes de presentarse en las salitas, llamen a los teléfonos para evitar que la gente se junte. Nosotros estamos expuestos por eso es imprescindible que conozcan que en caso de tener síntomas, no se acerquen, sino llamen al 107”, expresaron los trabajadores de la salita del barrio Vamep.

“Tenemos mucho trabajo y no sobra el recurso humano, por eso debe ser un trabajo con los vecinos de los distintos barrios para que entre todos nos cuidemos”, indicaron.

Los teléfonos de los Centros de Salud de nuestra ciudad son los siguientes:

B° Arenal: 426011

B° Tiro Federal: 428145

B° Vamep: 425000

B° Las Rosas: 423142

B° Los Radales: 423143

B° Chacra 30: 411188

B° Chacra 26: 413856

Desde el Hospital recordaron que previo a concurrir a cualquier Centro de Salud se comunique y explique la razón por lo cual desea ir. Queremos invitar e instamos a los vecinos a no cortar la cuarentena que dictaminó el gobierno nacional hasta el 12 de abril próximo, excepto que sea por una razón de extrema y justificada necesidad.

