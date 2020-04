Alberto Fernández expresó que “los adultos mayores van a seguir con cuarentena y los chicos seguirán sin ir al colegio”

Este sábado por la mañana el presidente fue entrevistado por Radio Mitre tras los cuantiosos problemas que surgieron este viernes cuando miles de jubilados y beneficiarios de planes se agolparon frente a los bancos del país poniendo en riesgo su vida y todo el trabajo realizado desde el primer día que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En comunicación con la radio se refirió a la salida de la cuarentena, los problemas económicos que dejó esta medida, la vuelta de las clases, la situación de los país vecinos y lo que sucedió en los bancos con el pago a jubilados.

“Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia, y seguirán los mayores adultos. Los infectólgos nos dicen que el momento más difícil va a ser a mediados de mayo”, indicó el primer mandatario.

Además indicó “nos está yendo muy bien con la cuarentena, no nos podemos relajar. Salir de la cuarentena tiene que ser algo muy cuidado, se va a abrir muy paulatinamente. Estamos trabajando mucho y no pensamos en renuncias”, señaló.

“No debemos relajarnos, nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad de la infección por coronavirus”, dijo Alberto Fernández y agregó: “Cuando ví lo que había pasado ayer, dije ‘pucha’, todo este esfuerzo lo ponemos en peligro”.

“La dureza de algunos bancos me cae muy mal, estuvieron cuatro años llenándose de plata. Espero que en esta instancia entiendan y le presten dinero a las empresas para que se mantengan en pie. Desde el Gobierno hemos hecho todo lo pudimos”, dijo el jefe de Estado.

Fernández dijo, con respecto a lo sucedido ayer con los jubilados y bancos, que “alguien hizo mal las cosas, de eso no hay duda, por eso mi malestar. Todo se difundió vía gráfica y los diarios se están vendiendo muy poco, no tuvimos en cuenta la radio y la televisión. Es una pena que falle la instrumentación. Tenemos que buscar el modo de que los bancos estén abiertos, poco a poco tenemos que volver a la normalidad”.

Foto: Lihueel Althabe

El presidente aprovechó para criticar a su antecesor en el cargo y dijo: “Los argentinos no tienen un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones. Tengo funcionarios que no tienen fortunas, cuentas en el exterior, bienes o empresas”.

En ese sentido, afirmó que le parece “un acto demagógico” el reclamo de donación de sueldos de funcionarios públicos, en el marco de la pandemia del coronavirus, y destacó que en su Gobierno no tiene “a nadie robando plata, ñoqui o recibiendo sobres por izquierda”.

“No me vengan con esas cosas, después nos llaman populistas a nosotros”, enfatizó Alberto Fernández en radio Mitre. En ese sentido, resaltó que “cada uno tiene derecho a donar su sueldo”, pero aclaró que tiene “un gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, cuentas en el exterior, no tienen bienes ni empresas y realmente viven de su sueldo”.

Por otro, el jefe de Estado dijo que su gobierno ha “terminado con los fondos secretos. Se anuncia hoy o mañana. La Agencia Federal de Investigaciones (AFI) tiene destinados hoy sus fondos al coronavirus, y no a enriquecer a un funcionario” y remarcó que el plan del Gobierno nacional frente a la deuda “sigue en pie”, en el marco de la pandemia por el coronavirus. “Se hará una propuesta sensata que podamos cumplir y que no signifique postergar a los argentinos”.

“No me interesa si la Argentina entre en default, aunque me gustaría que no entre en default. Pero todos debemos comprender los tiempos en que vivimos. Nosotros seguimos con nuestra lógica de no endeudarnos con el FMI”, concluyó Alberto Fernández.

