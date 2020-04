El presidente delegará en los intendentes el control de los precios en los pequeños comercios

A través de un decreto de necesidad y urgencia el presidente Alberto Fernández aseguró que desde este lunes le otorgará a los intendentes de las diferentes ciudades de todo el país la autoridad para la aplicación de la ley de defensa de la competencia y poder controlar así el incremento de los precios en los comercios de cercanía.

“Estoy preparando un DNU, calculó que estará listo el lunes, para cambiar la Ley de Defensa de la Competencia y para declarar autoridad de aplicación a los intendentes, para que puedan aplicar la ley en sus distritos”, afirmó el Presidente de la Nación.

En un extenso reportaje publicado este domingo en el sitio web del periodista Horacio Verbitsky, el mandatario aseguró que los fuertes incrementos no se han “ni en las productoras de alimentos ni en los grandes supermercados, sino en los distribuidores y negocios de cercanía”.

“Espero que ahora sí seamos inflexibles, porque el instrumento que necesitaban para poder actuar lo van a tener”, enfatizó el jefe de Estado. Además indicó que “el Intendente puede ver las condiciones de salubridad que hay en el negocio, puede ver que se cumplan las condiciones de higiene. Pero la verdad que no está en condiciones de controlar precios. Por eso les estamos dando las facultades ahora. Y yo espero que ahora sí seamos inflexibles, porque el instrumento que necesitaban para poder actuar lo van a tener”.

Fernández aseguró que frente a la pandemia de coronavirus “las prioridades cambiaron”, y reiteró que en primer lugar se ubica la salud, mientras que en un “segundo o tercer plano” están la renegociación de la deuda y la cuestión fiscal.

“Las prioridades cambiaron, por ejemplo en repensar la negociación de la deuda, porque tenemos una nueva realidad, y pasó a otro plano, uno segundo o tercer plano. También la cuestión fiscal, que siempre preocupó, pasó a un segundo plano”, aseguró.

Agregó que “no es que yo cambie mis prioridades, sino que el mundo cambió sus prioridades”, y reiteró que “la prioridad uno es la salud”, “cómo cuidar a los barrios desprotegidos y a los adultos mayores”. En ese marco, el jefe de Estado dijo que “todas las medidas” que se tomaron desde el gobierno “tuvieron básicamente el objetivo de atender a esos sectores que “peor estaban”.

Además, señaló que encontró un sistema de salud “muy maltratado durante los cuatro últimos años”, pero explicó que no se refleja solo en que de ministerio había pasado a ser secretaría, sino que “se habían roto los planes de vacunación, había millones de vacunas abandonadas en la aduana, hospitales que no se inauguraron porque se pensó que no hacía falta”.

“La prioridad uno es la salud, cómo cuidar la salud, cómo poner en pie un sistema de salud que había sido muy maltratado en los cuatro años previos”, subrayó.

