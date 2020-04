Loncopué: 2 muertos, 19 casos confirmados y más de 60 aislados

En Loncopué un pueblo de 6.000 habitantes se contaban ayer 2 muertos, 19 casos confirmados y 60 aislados por coronavirus COVID.19. Entrevistado en una radio de la regional, el intendente de la localidad, Walter Foncseca explicó que, incumpliendo con la cuarentena “hubo un asado en el que se festejó el cumpleaños de un de las personas fallecidas, y allí se contagió la mayoría”.

Fonseca describió la situación que atraviesan los habitantes de este pueblo rural ubicado a poco más de 100 km, al Norte de Zapala. “Cuesta mucho que la gente cumpla el aislamiento obligatorio. Es muy difícil cerrar todo. Tenemos poca policía, así es complicado”.

Para ejemplificar esta situación Fonseca contó como fue el vínculo entre los dos casos fatales: “La primera persona que murió en la ciudad, tenía una hemiplejia y no podía caminar. Asíque le llevó el virus a la casa un chico que fue a limpiarle el calefactor, el hijo de otro fallecido”.

Con relación al resto del pueblo, el intendente explicó que “hay gente que tiene miedo y se queda en su casa, pero hay otra que sale a la calle”.

Con relación a las multas por no cumplir el aislamiento, Fonseca indicó que “las autoridades de aplicación, policía y gendarmería deberían cobrarlas, pero la verdad es que no damos abasto. Hoy va a venir personal de Defensa Civil provincial a ayudarnos a hacer cumplir la cuarentena, porque no podemos asegurarnos de que las personas que tenemos aisladas, la cumplan.”

Con respecto al origen del coronavirus en Loncopue, el intendente descartó que el virus haya llegado de Chile: “los familiares directos de las personas que murieron habían hecho un viaje a Neuquén y otro a Las Lajas, por eso creemos que el contagio debe haber venido por ahí”.