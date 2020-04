“Seamos conscientes”, Carlos Saloniti insta a quedarse en casa

Entre las publicaciones habituales en las redes sociales que realiza el intendente municipal, Carlos Saloniti, en el día de ayer se difundió una más extensa que insiste con la importancia de quedarse en casa.

Allí da cuenta de que es la primera vez que como gobierno, en conjunto con Salud Pública y el sector privado se enfrenta una situación como esta y, dirigiéndose a los vecinos agrega: “a ustedes también les toca. Cada uno de ustedes debe enfrentar por primera vez en su vida una batalla de estas características, en la que el único método infalible para evitar la propagación del contagio es QUEDARNOS EN CASA”.

Para enfatizar esta necesidad cita, sin nombrarlo, el caso de Loncopué: “Tenemos en nuestra propia provincia escenarios que lamentablemente nos demuestran cómo el no cumplir con el Aislamiento Obligatorio puede llevar a la propagación exponencial e instantánea de decenas de casos positivos. No queremos llegar a eso. No debemos llegar a eso”.

También explica que más allá de las sanciones que existen debe primar la conciencia de “entender que una desobediencia individual, una ‘avivada” puede generar un desastre colectivo” y agrega que es necesario “ser conscientes de que el dominó de este contagio nos pone en riesgo a todos”.

Finaliza su publicación reiterando el pedido: “SEAMOS CONSCIENTES. Entendamos que quedarnos en casa no es un capricho. Es una obligación. Es lo que debemos hacer para cuidarnos a nosotros y a quienes más queremos en la vida”.