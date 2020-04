Saloniti sobre la actividad física y la mano de obra en construcciones: “Tenemos que priorizar el cuidado de la salud”

En medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio que el presidente Alberto Fernández decretó, el intendente Carlos Saloniti dialogó con RSM sobre los últimos pedidos por parte de un sector de la comunidad sobre hacer actividades físicas al aire libre y sobre la excepción de las construcciones privadas.

“Sobre el hecho de las salidas al aire libre a realizar actividades físicas no estamos de acuerdo, hoy hay que seguir priorizando el cuidado de la salud, por sobre todo, y más que nada porque cada actividad que se libera tiene que tener un respaldo de protocolo. De las 11 actividades que son esenciales que se fueron liberando se hace un análisis por parte del Ministerio de Salud con el Gobierno Nacional, para ver cómo responde la gente”, expresó Saloniti.

El intendente fue contundente al indicar que salir a hacer actividades físicas al aire libre no solo no lo convence, sino que no está de acuerdo porque “no es prioritario en este escenario ni en este momento”, manifestó, dejando en claro que no será propuesto a Nación porque no es algo esencial.

Respecto a las obras privadas, Saloniti expresó que vienen trabajando hace más de 15 días en el tema. “Hace por lo menos dos semanas todos los intendentes de la provincia tuvimos varias reuniones con el gobernador donde planteamos un montón de actividades que creíamos que se podían ir activando de a poco y hubo muchas que se lograron, pero hasta el momento aún falta que se apruebe la obra privada”, indicó el intendente, dejando en claro que las gestiones para que se libere la obra privada es la primera que se busca a nivel provincial.

“El pedido a Nación se hizo, ahora hay que esperar que se apruebe oficialmente. Por eso con el gremio UOCRA analizamos el universo de gente que se dedica a eso, ver de lograr hacer una división de las obras privadas imprescindibles, como lo es techar una casa, por ejemplo, de las que no y lograr empezar a permitir algunas cuestiones excepcionales que son necesarias. Toda la autorización y excepción para la obra privada y cuentapropismo lo hace Nación”, añadió Saloniti explicando que ni el municipio, ni provincia disponen de la autoridad para liberar este tipo de actividades.

En las últimas horas se conoció una nueva flexibilización que recibirá la cuarentena administrada en la provincia de Neuquén, tras una resolución adoptada por la Jefatura de Gabinete de Nación. La decisión administrativa, que será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial, dispone que en nuestra provincia se habilitarán las obras de construcción de carácter privado, las profesiones liberales, como pueden ser abogados, contadores o todo lo que sea titulo habilitante.

Saloniti en ese sentido manifestó que “se tiene que esperar la publicación del Boletín Oficial Nacional y desde cuándo. La provincia emite resolución administrativa y desde San Martín de los Andes adherimos, siempre con el protocolo previo”.

Para finalizar sobre cómo viene cumpliéndose la cuarentena obligatoria en la ciudad el intendente realzó la actitud de los vecinos. “Hay más gente en las calles porque hay más actividades que tienen excepciones. Estamos priorizando los controles en los barrios, entendiendo que no había sentido cortar la Cuesta de los Andes cuando hay un mayor flujo de personas en la calle, por eso estamos teniendo más presencia allí, sin quitar los mismos en los ingresos” explicó el mandatario municipal.

“Estamos esperando cada domingo para saber qué indica el presidente para saber cómo manejarnos. A nivel nacional se viene trabajando muy bien, lo mismo que en las provincias, pero creo que no debemos subestimar al coronavirus, porque al no haber una vacuna nadie termina de entender ciento por ciento qué es lo que lo genera, cómo, qué es lo que pasa. Sí sabemos que es un enemigo silencioso, de lo peligroso que es, porque cuando la gente llega al hospital ya está muy mal. Estoy convencido que este drama mundial, nadie tiene la certeza de cómo avanzar, puede que tengamos dos meses bien y luego una recaída, por eso es necesario cuidarse. Tenemos que ver cómo estamos, en San Martín estamos bien y tenemos que seguir así, siguiendo siempre lo que dice y recomienda Nación y Provincia”, finalizó diciendo Saloniti, siempre dejando en claro que hay que seguir cada recomendación.