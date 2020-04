“Es necesario cambiar la forma de atención odontológica debido al virus”

Las medidas de seguridad a adoptar por los profesionales de salud se han incrementado fuertemente a raíz de la alta contagiosidad del Covid-19. Pero, uno de los sectores que sin dudas más se tuvo que adaptar fue el de los odontólogos, quienes trabajan en un área del cuerpo donde el coronavirus se trasmite.

Por esta razón, el Círculo Odontológico regional ha conformado un Comité de Bioseguridad, con la intención de confeccionar un protocolo de atención basado en la premisa de proteger tanto a los pacientes como a los profesionales ante el Covid-19.

“Los cambios de la atención constan en una secuencia de pasos y acciones a tomar desde que llega el paciente y no sólo hasta que se retira, sino también después, para poder recibir al paciente siguiente en condiciones de seguridad”, explicó Javier Furlán, integrante del Comité de Bioseguridad.

“Esos pasos son: coordinar los turnos de manera telefónica para evitar que no exista tráfico de pacientes en el consultorio, espaciar los turnos para que no haya gente en la sala de espera y que existan cruce de personas y que en lo posible no tenga que esperar el paciente; indumentaria estéril de barrera, barbijos especiales o máscaras de filtración; y protocolos adicionados a los habituales para la desinfección y descontaminación de todo el consultorio, instrumental, sala de esperas, baños y áreas comunes”, detalló el odontólogo.

“El Círculo Odontológico realizó compras del material necesario para la atención y entregándoselas a los profesionales asociados a la misma y nos basamos en protocolos de trabajo que realizaron las universidades y la salud pública”.

“Lo que queremos hacer llegar a la gente de las tres ciudades que abarcamos odontológicamente con nuestros profesionales (San Martín de Los Andes, Junín de Los Andes y Villa la Angostura) es que sepan que estamos moviéndonos muchísimo para que los profesionales tengan todos los recursos para poder atender y cuidar al máximo a sus pacientes teniendo todos los insumos y materiales necesarios para atender con este nuevo protocolo de trabajo”.

Luego de la resolución Provincial, basada en el decreto Nacional, que autoriza a Médicos y Odontólogos a realizar atención de pacientes con turnos programados y siguiendo las recomendaciones especiales aprobadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, considerando la capacidad formativa, científica e intelectual de los profesionales en tiempos de pandemia, el Circulo Odontológico de San Martin de los andes, Junín de los andes y Villa la Angostura, conformó un Comité de Bioseguridad, con la intención de confeccionar un protocolo de atención basado en la premisa de proteger tanto a los pacientes como a los profesionales ante el Covid-19. Dicho protocolo ha sido enviado y está vigente en todos los consultorios odontológicos de la región.

También se activó un mecanismo de aprovisionamiento de insumos y materiales necesarios para garantizar dicha práctica y se han gestionado y se siguen gestionando los elementos recomendados para el desarrollo de las prácticas. “Sabemos que esta patología está muy ligada a la práctica odontológica, por lo cual se han reforzado aún más las medidas de bioseguridad en estos ámbitos de atención, las cuales en conjunto conforman un mecanismo puesto en marcha para minimizar al máximo los riesgos”, se explicó.

“Desde el momento en que se dispuso a cumplir con estos requisitos, se hizo llegar a cada una de las obras sociales y prepagas , dichos mecanismos nuevos de atención, para que cada una de ellas incorpore estos protocolos a los nuevos códigos en sus nomencladores, y ante esa situación, algunas han respondido satisfactoriamente, otras no han reconocido esta situación como tal, por lo cual no están dispuestas a pagar esos honorarios para sus afiliados y otras hasta el día de hoy no han dado respuesta alguna.

Es bueno aclarar que los convenios realizados con las obras sociales y prepagas datan de mucho antes de este tiempo, por lo que claramente esta nueva forma de atención odontológica, sumada a la situación económica inflacionaria producto de esta pandemia, debería ser acompañada sistemáticamente por las prepagas y obras sociales, lo cual, en términos generales, hoy no se está cumpliendo. Estando el Circulo Odontológico abierto al diálogo permanente”, expresaron desde el Círculo Odontológico.