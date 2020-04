Gerardo Wehinger: “Quizás este contexto genere la angustia necesaria para lograr ciertos despertares”

RSM conversó con el profesor Gerardo Wehinger sobre la percepción del tiempo en cuarentena, a propósito de la obra del filósofo Byung-Chul Han El aroma del tiempo, y su análisis de la sociedad en tiempos de pandemia.

En su libro titulado El aroma del tiempo: un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han plantea que en la sociedad actual, denominada “sociedad de la información”, el tiempo se encuentra sin un ritmo ordenado (tiempo atomizado). Usa para ello el término “disincronía” y explica que cada hito (acontecimiento) es un punto y el espacio entre ellos es un intervalo vacío que produce ansiedad. El sujeto inmerso en la sociedad de la información necesita el flujo continuo de acontecimientos, velocidad y aceleración, lo que deviene en la pérdida del tiempo de contemplación: “la gente se apresura de un presente a otro, envejece sin hacerse mayor, expira a destiempo”.

Ahora bien, en esta nueva realidad que insta a frenar abruptamente todas las actividades diarias y a permanecer en aislamiento social, el sujeto podría encontrarse ante un momento de contemplación obligada: “tanto una velocidad demasiado alta como demasiado baja de la circulación social y económica contemplan la desaparición de la historia”, dice Han. En el encierro, el tiempo se desvanece, se pierden las rutinas, se desdibujan los días.

RSM: Gerardo, ¿qué ocurre con la noción de tiempo durante el aislamiento?

GW: Creo que es un momento en el cual, al pararse la maquinaria y estar más tiempo en un mismo lugar, se genera angustia y ansiedad, no contemplación. Alguien que no estuviera buscando la contemplación antes de la pandemia difícilmente la encuentre ahora de forma milagrosa. De hecho conozco mucha gente que está sufriendo ansiedad y angustia, que no sabe muy bien qué hacer y se cuelga en maratones de Netflix, y en realidad lo que están tratando de hacer es gastar el tiempo o transitarlo sin conciencia.

RSM: ¿Qué implica buscar la contemplación?

GW: Aquellas personas que ya estaban probando la contemplación desde antes de la cuarentena lo que hacen es pensar al tiempo como un presente extendido, lo único existente es el presente. No es un punto entre el pasado y el futuro, es todo el tiempo. De tal manera que el Ser se expresa en un tiempo que es solo presente. Edgardo Albizu es un filósofo argentino que desarrolla bastante esta idea del presente: cuando yo vivo una vida autentica, es decir conciencia de mi Ser y de mi convicción con el Ser, puedo tener un presente auténtico. Nosotros somos los que decidimos qué ser en nuestro tiempo.

El problema es que hemos sido superados por los condicionamientos del pasado, somos determinados en función de lo que “hay que hacer”, que nos resuelve la angustia de no Ser en el momento en que no producimos, ¿cómo lo hacemos?: consumiendo. En este momento de confinamiento se da la oportunidad de reflexionar un tiempo sobre qué soy, quién soy, qué hago de mi vida.

RSM: ¿Esa determinación del “deber ser” contribuye a alimentar la ansiedad y el miedo que se sufre ahora, sobre todo en cuanto a la incertidumbre económica y de futuro?

GW: Claro. Justamente Han relaciona lo que antes era represión, que ahora deviene en depresión, porque nosotros nos seguimos auto exigiendo aunque estemos confinados y el mundo con el cual nos comunicamos desde el confinamiento sigue operando de la misma manera. Yo soy docente y veo cómo colegas están desesperados viendo cómo impartir conocimientos de la misma manera que se haría de forma presencial. Se está tratando de reproducir lo mismo de antes, en un afán de igualar. No se busca un cambio.

RSM: Sin embargo, lo que se ve mucho ahora es esa idea de que, cuando se termine el aislamiento, el mundo va a ser otro, que al abrir la puerta de casa vamos a encontrar un paisaje distinto. Un poco lo que plantea Slavoj Zizek cuando dice que es el momento de volver al comunismo.

GW: Si, yo también leí ese artículo de Zizek, él tiene un humor muy particular. Lo que plantea es un posible, asestarle un golpe al capitalismo, algo que podría suceder pero que no va a ocurrir a causa de nosotros, aunque las condiciones ya estuvieran dadas antes de la pandemia.

También me parece muy interesante, hablando de filósofos, lo que plantea Giorgio Agamben respecto a la exacerbación de los aparatos de control de los estados. Los estados están interviniendo en la vida de las personas como nunca ocurrió, con una total sumisión por parte de todos nosotros.

RSM: Volviendo entonces al tiempo, ¿podemos sacarle provecho a la angustia de alguna forma?

GW: En la medida en que podamos controlar el miedo, es un momento de posibilidad, para poder achicar el ego y comprender que somos mucho más en la medida en que hay mucho más. Quizás este contexto genere la angustia necesaria para lograr ciertos despertares y poder pensar, más allá del ego, quiénes somos y qué posibilidades hay de cambiar para ser más. Permitir que el Ser este más presente en nuestras vidas. Para eso se necesita más tiempo. Se brinda una posibilidad. Quienes ya lo venían buscando van a encontrar un momento propicio, y a los otros hay que ver cómo podemos ayudar a que despierten.

