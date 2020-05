Hoteleros y Gastronómicos solicitan recortes de sueldos a empleados públicos y políticos

Como viene sucediendo en muchos casos la situación económica a la que llevó la pandemia del COVID-19, es realmente acuciante. Alquileres, sueldos, impuestos, etc., son algunos de los inconvenientes que tienen los empresarios a la hora de hacer frente tras 45 días de confinamiento obligatorio.

Mientras el municipio busca juntar peso a peso para hacer frente a las obligaciones salariales para cumplir con las familias municipales, algunos empresarios ven caer su economía a tal punto que les cuesta pensar en continuar con sus labores.

Foto: RSM

La Asociación Hotelera Gastronómica de nuestra ciudad, en sendas notas enviadas al Intendente Carlos Saloniti y al Presidente del Concejo Deliberante Sergio Winkelman pide “un gesto de solidaridad y unión en nuestra comunidad”.

Las misivas están redactadas en los siguientes términos:

“Queremos transmitirle nuestra profunda preocupación por la situación que estamos viviendo y que es por demás delicada, más allá de lo sanitario que es lo más importante; desde lo económico el país está atravesando un momento crítico y San Martín de los Andes no escapa a esta realidad”.

“Vemos como hay que asistir a numerosas familias incluso con alimentos, vemos como están cerrando día a día comercios, vemos como los cuentapropistas no pueden subsistir y como los mismos empleados han debido aceptar en muchos casos quitas a sus salarios y vemos como los comerciantes y empresarios no pueden afrontar sus compromisos”.

“Pero, lamentable y tristemente no vemos como el sector público se ajusta, no vemos como aquellos que no están cumpliendo tareas esenciales, así como los que desempeñan puestos políticos hacen un esfuerzo también y se bajan el sueldo”.

“Esto denota cuanto menos insensibilidad; pedimos firmemente que todos los que no cumplen tareas esenciales den una muestra mínima de solidaridad y esfuerzo conjunto bajándose los sueldos”.

“Pedimos también que analicen los contratos y personas contratadas viendo si son realmente necesarios en esta situación, peticionamos que el esfuerzo económico de la comunidad se optimice y creemos que ese dinero de la quita de sueldos debería ir a los carenciados”.

“La masa salarial a hoy ronda los 70 millones de pesos, solamente el 10% de todo o el 25% de una parte podrían ser unos 7 millones de pesos, casi lo mismo que los ciudadanos de esta comunidad donaron al hospital para esta pandemia, con lo cual creemos no hay dudas que deben hacerlo”.

“Esperando que tomen esta decisión que más allá de lo monetario será un gesto de solidaridad y unión en nuestra comunidad”.