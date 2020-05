Economía local: después del mediodía se esperan anuncios donde se liberarían algunas actividades comerciales

Este mediodía el gobernador Omar Gutiérrez hará anuncios respecto al plan de reactivacción económica de la provincia, en las distintas microrregiones en la que fue dividida Neuquén.

En los últimos días como ya se sabe, San Martín de los Andes, y particularmente el intendente Saloniti, junto a la Cámara de Comercio, que viene trabajando y en tal caso, “presionando”, para que se exceptúen o liberen algunos comercios con el fin de poder reactivar la economía local.

Foto: Archivo

En el transcurso de este lunes, Carlos Saloniti, mantuvo reuniones, vía teleconferencia con el gobernador Omar Gutiérrez, Osvaldo Llancafilo, secretario del Interior y gobiernos locales, donde se planteó la necesidad urgente que hay para arrancar con la reapertura de comercios con el fin de evitar una catarata de comerciantes fundidos. Esto siempre y cuando se cumplan con los protocolos correspondientes.

A esta altura de la pandemia, es conocido ya que la situación económica de muchas pymes es acuciante y ya no hay manera de revertir el panorama, es por ello, que desde hace una semana, Saloniti, continúa buscando las formas y modos para que Provincia dé el visto bueno respecto a esta reactivación o flexibilización que se busca.

Foto: RSM – Benjamin Tiemersma

Si bien, no solo San Martín de los Andes, está buscando la reactivación económica, pesa el hecho de no haberse presentado nuevos casos desde hace más de 30 días. Además la presión ejercida por algunos empresarios, teniendo en cuenta el trabajo coordinado que mantuvo el Ejecutivo municipal junto con la Cámara de Comercio, y sabiendo que la próxima temporada invernal no será para nada de las mejores, el intendente expuso ante Provincia, por la situación vivida en la ciudad, para que al menos en esta microrregión, los comerciantes comiencen a abrir sus puertas.

Cabe aclarar que no serán todos los comercios a los que se les permitirá la apertura de sus locales, se entiende que en medio aún de la pandemia y con el fin de evitar la propagación del virus, esta flexibilización con ciertas medidas en algunas actividades comerciales, será paulatina.