Municipales repudiaron el pedido de empresarios hoteleros y gastronómicos de bajar sueldos a estatales

La solicitada enviada al intendente, Carlos Saloniti y al presidente del Concejo Deliberante, Sergio Winkelman, días atrás trajo un repudio generalizado en las redes sociales, no solo de los empleados públicos de la Municipalidad, sino de muchos vecinos en la gran cantidad de opiniones volcadas en cada una de las notas. En la misiva se solicitaba que “empleados públicos y políticos, hagan un esfuerzo conjunto bajándose los sueldos”.

Este martes, el gremio que reúne a la mayoría de los trabajadores municipales, la Junta Interna Municipal de ATE, repudiaron enérgicamente lo solicitado por la Asociación Hotelera y Gastronómica.

En el comunicado de prensa del gremio los trabajadores municipales expresaron lo siguiente:

“El aislamiento obligatorio, establecido por el presidente de la Nación, para combatir la pandemia del COVID-19 que afecta a todos los países del mundo y desmejora las economías de muchos de estos; hoy San Martín de los Andes no se aleja de esta realidad y está inmerso en esta situación crítica y delicada”.

“Desde la Junta Interna de ATE creemos que la Asociación Hotelera y Gastronómica, en cuanto a este pedido, ha tomado una decisión que roza lo clasista y discriminatorio, opuesto a lo peticionado que es “un gesto de solidaridad”, los gestos solidarios se encuentran o se ven reflejados en la localidad todos los días desde que ha comenzado esta cuarentena, basta con ver y escuchar en los medios locales”.

“Por ello, desde esta Junta Interna de ATE nos preguntamos: los integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación qué saben de los hechos de solidaridad con el otro que cada uno de los trabajadores/as en su conjunto realizan; qué saben de la economía de cada familia trabajadora, que no tiene la capacidad de ahorro y aporta hoy y siempre con su salario en nuestra localidad”.

“Qué saben de la composición de las familias trabajadoras para inmiscuirse en su salario; y en este sentido incluimos a todos y todas los trabajadores y trabajadores que son el motor de la economía local tanto el sector público como el sector privado”.

“También nos preguntamos, si ellos se preguntan por las economías de las familias de sus trabajadores y trabajadoras cuando deciden despedir, negrear y bajar sueldos hasta un 50% menos y publicarlo como un “gesto de solidaridad”, no señores, es un acto de Demagogia porque siempre se recorta por el sector asalariado”.

“Ante esta afirmación: “pero, lamentablemente y tristemente no vemos como el sector público se ajusta, no vemos como aquellos que no están cumpliendo tareas esenciales.., hacen un esfuerzo y se bajan el sueldo” nos preguntamos en qué colaboran con la comunidad cuando es una buena “temporada”, qué sorteos y promos realizan, con qué instituciones colaboran, les retribuyen en premios a sus trabajadores/as, la cual es la comunidad que desean hoy proteger?”.

“Tampoco hemos visto notas exigiéndole al gobernador políticas públicas que traigan consigo mejoramiento a nuestra localidad, como infraestructura y mejoras en el sistema educativo para nuestros niños, niñas y adolescentes, infraestructura y mejoras en el sector de salud, más coparticipación, mayor seguridad, etc”.

“De igual manera, entendemos que seguramente no es el pensamiento del conjunto de la comunidad comerciante, pero si invitamos a la reflexión de cada uno para entender que las exigencias no debe pasar por la clase trabajadora”.

“De más estar decir que no queremos de esta forma hacer “una cacería de brujas” para ver quien tiene mas, quien tiene menos, quien colaboró, quien no colaboró, a quien le duele más o menos la situación, a quien lo afecta más o menos; porque si estaríamos afectando los mecanismo de responsabilidad social el cual es ser solidario y empático con el otro y cada cual decide cómo puede o quiere y que no cabe duda se hace sin hacer Demagogia”.

“Pero si creemos firmemente que nuestra tarea sindical es representar y velar por esos derechos y obligaciones a diferencia de otros sindicatos que hoy han entregado las reivindicaciones de los derechos laborales y el salario de los trabajadores y trabajadoras”.