Reclamo judicial para que las clases no presenciales incluya a todos los alumnos

35 consejeros escolares de los distintos distritos de la provincia se presentaron ante la Justicia para exigir al Consejo Provincial de Educación (CPE) el cumplimiento del Derecho a la Educación, que esta circunstancias excluye a miles de niños, jóvenes y adultos de distintos establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades.

Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio tanto lo indicado por el Ministerio de Educación de la Nación como por las normas dictadas por el CPE en la provincia ordenan la continuidad del dictado de clases no presenciales. El reclamo de los consejeros escolares de ATEN se basa en que de esta manera se excluye de este derecho a una porción importante de los estudiantes de la provincia lo que “no hace más que ensanchar la brecha de desigualdades” expresan en el posteo.

Este no es el único punto que se reclama en el pedido de la medida cautelar. También se mencionan los cargos que no tuvieron nombramiento y la escasez de los módulos alimentarios.

Sobre cómo se llegó a esta situación, el consejero escolar, Eduardo “Nani” Del Río explicó: “los consejeros escolares veníamos pidiendo que el cuerpo colegiado sesionara vía Zoom en el CPE y la ministra Storioni se negaba a convocarlo. Lo pedíamos porque había que definir cómo iba a ser la forma en que se iba a implementar la enseñanza virtual. Cuando llegamos por fin a la sesión, el gobierno presentó una propuesta en la que no se incluían los 180 cargos que faltan designar en nivel inicial y primario. Así quedaron escuelas sin equipo directivo completo y en muchos casos sin dirección”.

“Con la propuesta que se aprobó, tampoco se tiene en cuenta la falta de designación de más de 1000 horas cátedra en media y más de 1200 en el nivel superior. Eso hace que haya una gran cantidad de estudiantes que hoy no puedan acceder a ningún tipo de vínculo con los profesores” agregó Del Río.

El consejero escolar también explicó la situación de los docentes: “En este contexto los profesores también están sobrepasados, porque trabajan el doble o el triple adaptándose a las circunstancias de la educación virtual. Eso no está contemplado y menos cómo acceden los alumnos. No todos tienen conectividad, muchos no tienen ni celular ni computadora y también pasa esto con algunos profesores”.

Con relación a los módulos alimentarios Del Río indicó: “hoy están llegando pero sólo a las escuelas primarias que tienen comedor. Es un módulo que está contemplado para 20 días de un chico pero que se le da a la familia, por lo que alcanza para no más de una semana. Por otra parte, los chicos de otros niveles, como los de las escuelas para adultos, de secundaria y de los institutos de formación docente no están alcanzados. Directamente no se mandan más la partidas de refrigerio que antes sí la tenían”.