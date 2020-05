El grupo técnico del Frente de Todos neuquino apuntó contra las políticas empresariales de YPF que atentan contra el salario de 15.000 trabajadores de la provincia

El grupo de técnicos del Frente de Todos de Neuquén presentó un documento a las autoridades nacionales en el que se manifiesta en contra de las políticas empresariales llevadas adelante por YPF que “dejan a la deriva a 15.000 trabajadores y cientos de PyMES”.

En el documento se explica que “para YPF es insignificante, financieramente garantizar el pago de los salarios de los trabajadores que directa o indirectamente trabajan en sus yacimientos y operaciones, y mantener la actividad de las empresas regionales, cancelando sus acreencias y pagando puntualmente sus trabajos, como después explicare.”

En el mismo sentido se considera que la conducta de YPF está generando un daño socioeconómico “que choca de frente con los objetivos manifiestos y explícitos del Gobierno de Alberto Fernández”. En el documento se hace referencia a la violación de los preceptos de la Constitución Provincial que en su artículo 74° determina que la Explotación de los Recursos tiene por finalidad el bienestar general, y construir un régimen que subordine la economía a los derechos del hombre, al desarrollo provincial y progreso social.



El texto de documento da cuenta de que “el Gobierno Nacional, todos los argentinos y los neuquinos en particular, necesitamos que YPF sea una empresa que lidere el desarrollo Hidrocarburifero y Energético del país, protegiendo y promocionando la creación de trabajo, el crecimiento de las empresas locales y regionales en la cadena de valor, la incorporación creciente de tecnología nacional a la industria, y que cuide nuestros”.

YPF PERDIO LA LICENCIA SOCIAL

EL COSTO DE GARANTIZAR EL PAGO DE LOS SUELDOS Y LOS SERVICIOS

REALIZADOS POR LAS EMPRESAS REGIONALES ES INSIGNIFICANTE

PARA YPF, PERO DEJA A LA DERIVA A 15.OOO TRABAJADORES Y

CIENTOS DE PYMES

ESTA QUEBRADA? ESTA EXTORSIONANDO AL GOBIERNO NACIONAL?

QUIERE PAGAR DEUDA EXTERNA CON RESERVAS? QUE INTERESES

ESTA REPRESENTANDO SU CONDUCCIÓN?

Su perverso accionar determino que cientos de empresas locales queden

desfinanciadas y miles de trabajadores petroleros no logren cobrar los sueldos de

Abril.

A QUE JUEGA YPF?

Es la pregunta que hay que responderse.

Para YPF es INSIGNIFICANTE financieramente garantizar el pago de los salarios

de los trabajadores que directa o indirectamente trabajan en sus yacimientos y

operaciones, y mantener la actividad de las empresas regionales, cancelando sus

acreencias y pagando puntualmente sus trabajos, como después explicare.

Entonces, porque razón no lo hace?

1) Una respuesta: YPF ESTA QUEBRADA. Podría ser que YPF este

absolutamente quebrada, en cuyo caso sea incapaz de operar sus

yacimientos ni cumplir con los objetivos y compromisos que asumió cuando

se le otorgaron sus Concesiones Hidrocarburíferas cuya titularidad pretende

conservar todavía por más de dos décadas. Que esté demostrando

fácticamente que NO TIENE LA CAPACIDAD FINANCIERA necesaria para

garantizar el cumplimiento de sus obligaciones como Concesionaria.

2) Otra respuesta: YPF esta EXTORSIONANDO. Quizás, ABUSANDO de su

POSICION DOMINANTE, esté generando DELIVERADAMENTE caos

social y económico, tomando de rehenes a miles de trabajadores y cientos

de empresas locales, CON EL OBJETO DE PRESIONAR al Sindicato, a las

Cámaras Empresarias, al Gobierno Provincial y al Gobierno Nacional para

forzarla decisión que quiere imponer en materia de precio del Crudo y de

las naftas en surtidor.

3) Una tercera respuesta: YPF QUIERE PAGAR DEUDA EXTERNA CON

RESERVAS. Aprovechando la sobreoferta, la baja cotización internacional

del petróleo y la caída consiguiente de su principal activo que son sus

reservas, y por tanto, de sus acciones, y respondiendo a intereses ajenos,

genera esta situación adrede para justificar la venta a precio vil de sus

reservas, con el objeto de cancelar las deudas que tiene con el Capital

Financiero Concentrado.

4) Cuarta respuesta: DESPRECIO INNATO A LA SOCIEDAD Y AL

DESARROLLO LOCAL. La actitud de YPF hacia la comunidad donde tiene

sus desarrollos y explotaciones y hacia el desarrollo de las mismas, hace

mucho tiempo que es de un profundo desprecio. Esa actitud no tuvo

cambios desde Diciembre, cuando continuo dando de baja contratos a

empresas locales cambiándolas por extranjeras o propias subsidiarias, llega

a su máxima expresión en esta situación.

Quizás la respuesta no sea exactamente ninguna de las tres, o sea una mezcla de

las tres, pero lo cierto que



recursos que son patrimonio de todos.

Entonces, cabe hacernos otra pregunta: Está la Conducción de YPF

consustanciada con estos objetivos y capacitada para llevar a la empresa

hacia ellos?

CESACION DE PAGOS SELECTIVA DE YPF

YPF tiene dos caras.

Mientras ADELANTA millones de dólares a las Grandes Compañías de Servicios y

a MULTINACIONALES, dilata y RECORTA PAGOS a las PYMES Neuquinas.

Así es como YPF otorgó ADELANTOS de 20 millones de U$D a Mega empresas

de Servicios Especiales como San Antonio que ya postergó el pago de salarios y

otras que dejaron colgadas a cientos de pymes si pagarles trabajos realizados.

Pero, a la inversa, YPF decretó CESACION DE PAGOS de hecho a las empresas

regionales, ahogándolas financieramente. Haciendo gala y manifestando

INSOLVENCIA atrasa sus pagos a las pymes locales, no les acepta facturar

servicios que prestan, les recorta arbitrariamente hasta 80% de lo que deberían

cobrar, y acumula deudas con el último eslabón del sector empresario que las

Cámaras calculan ya en unos 44 millones de dólares. Una cifra INABARCABLE e

INAGUANTABLE para las EMPRESAS LOCALES, que las condena a la anemia

financiera.

Pero una cifra INSIGNIFICANTE para YPF.

CUENTAS FACILES

YPF tiene un pasivo de 8.500 millones de U$D, por lo tanto, la deuda con las

empresas neuquinas por facturaciones y trabajos impagos, solo representa el

medio por ciento (0,5 %) de la deuda que tiene con el Capital Financiero

Concentrado, y que se desvive por honrar puntualmente. Entonces, si quiere

ahorrar sobre el tejido socioeconómico y empresarial regional al que solo le debe

44 millones de U$D, mucho menos podrá pagarle al sector financiero concentrado

los 2.200 millones de dólares que le vencen este año.

Solo en 2019 YPF facturó y cobro más de 4.100 millones de U$D por la

producción que extrajo de la cuenca Neuquina, y sostener los sueldos de los

trabajadores en esta situación solo le insumiría 26 millones de U$D.

INSIGNIFICANTE para YPF, vital para miles de trabajadores y sus familias.

EL CAMINO QUE MARCA YPF: SALVESE QUIEN PUEDA