Propuestas para apoyar al comercio local y superar la paralización económica

El Concejo Deliberante de nuestra ciudad recibió una nota de la Cámara de Comercio con una serie de propuestas para resolver las necesidades que el comercio local debe afrontar, en un contexto recesivo después de más de 40 días sin una actividad económica fluida. En este sentido se propone una agenda de trabajo que se debería abordar en el menor plazo posible, donde se incluyen 4 ítems: la facturación del EPEN, el tratamiento de Licencias Comerciales, la disposición de un transporte complementario al servicio urbano y la exención del pago de impuestos municipales.

Sobre el primer punto, en la nota se explica que en el mes de abril se han detectado facturaciones no acordes al consumo real, dado que la mayoría de los comercios han permanecido cerrados en ese período. En muchas facturas no se muestra la lectura del medidor ya que por la cuarentena no pudo ser relevado, sin embargo el monto facturado es acorde al del local trabajando en plena temporada.

Considerando que prácticamente no se han generado ingresos en una gran porción del comercio minorista, hotelero y turístico, se propone que se establezca un plan de pagos y financiación para los kWH consumidos desde el 20 de marzo hasta fin de año, a partir de enero de 2021. Asimismo, se solicita que se prorroguen los vencimientos de las facturas y se abstenga de efectuar cortes por falta de pago de facturas vencidas.

Con relación a las licencias comerciales se considera que muchos comercios han tenido que reinventarse, generando actividades distintas a las que originalmente han habilitado. Por este motivo se requiere una habilitación en carácter temporario y con un “trámite express” para no cortar con el flujo de ingresos familiares.

Como otro ítem se proponer disponer de una transporte optativo al transporte público con el fin de descomprimir este último. Se sugiere la contratación de combis o micros que son habitualmente utilizados para turismo local con una serie de pautas orientadas a la salubridad del conductor y los usuarios, y con recorridos específicos.

Finalmente, se propone eximir del pago de impuestos municipales a todos los comercios y empresas por el período que dure la cuarentena, aplicable a aquellas licencias comerciales que han cumplido con el pago de sueldos y obligaciones laborales.