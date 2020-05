Talleristas municipales reclaman por la activación de los talleres

En un comunicado de prensa dieron conocimiento a la comunidad de la situación que atraviesan: debido a la pandemia, los talleres municipales, que estaba pautado de palabra que comenzarían en abril, no comenzaron.

Siendo que los contratos son temporales y que no se habían llegado a firmar los contratos de este año, sus puestos de trabajo quedaron suspendidos.

Solicitan reactivar los talleres en formato online, reestableciendo sus empleos y ofreciendo a la comunidad alternativas culturaless para llevar adelante el aislamiento con propuestas artísticas.

Aquí, el comunicado de prensa en el que explican su situación:

“Lxs Talleristas Municipales que abajo firmamos, queremos comunicar a nuestra comunidad que continuamos con el reclamo de reactivación de los Talleres dictados por nosotrxs y dependientes del Municipio.

Hemos presentado ya dos notas ante el Intendente, el Secretario de Cultura y la Secretaria de Educación, solicitando un espacio de diálogo para construir una solución a esta situación de inactividad de los talleres. Si bien solicitamos una reunión entre todxs, talleristas y ambxs secretarixs, obtuvimos la posibilidad de reunirnos cada taller por separado con uno u otra Secretarix. Esto condujo a distintas propuestas individuales para cada tallerista por parte del ejecutivo municipal, pero no a una respuesta global de cómo y cuándo reactivar los espacios de taller. En estas reuniones, tampoco se tuvo en cuenta las propuestas que pudiéramos tener nosotrxs.

Se nos dijo que no era posible la firma de nuestros contratos, a pesar de que estaba acordado de palabra el comienzo de los talleres para el mes de abril. Si ya estaba contemplado el comienzo de los talleres para ese mes, asumimos que el dinero necesario para ello también estaría. Nos dicen que no hay presupuesto y que no es posible firmar ningún contrato ahora, de modo que la única opción que nos proponen desde el Municipio es esperar hasta que se termine el período de cuarentena. Mientras tanto, estamos sin trabajar.

Si bien no todxs lxs talleristas estamos en igual situación económica y laboral, hay muchas realidades diferentes, nos une en este reclamo el hecho de que nos dejaran sin contratos, sin trabajo, cuando venimos trabajando con el Municipio por muchos años, algunxs desde hace más de 15 años. No pedimos que nos paguen lo que no trabajamos, sino que respeten el acuerdo que ya había y que se hagan cargo de que trabajamos para el Municipio, que valoren la tarea que venimos haciendo con compromiso y seriedad en esos talleres que hoy deciden no reactivar. Por supuesto que sabemos que estamos en un momento difícil de nuestra vida, todxs lo estamos, nosotrxs también.

El municipio se puso en contacto con nosotrxs a partir de la presentación de las notas. De no haber reclamado, ¿nos habrían llamado en algún momento?

Sostenemos que los talleres son espacios culturales de encuentro e intercambio que serían muy útiles y necesarios en estos tiempos que vivimos, ya que se pueden ofrecer en la modalidad “on – line” mientras dure la cuarentena. De hecho está en funcionamiento un canal de Youtube, de la Secretaría Municipal de Cultura, en el que se ve reflejado el trabajo de los talleres que hoy sí están activos; todo en modo “on – line”.

Insistimos que nuestro reclamo es de respeto, de consideración y valoración al tiempo que llevamos al frente de estos talleres. De haber firmado los contratos antes de declararse la cuarentena, estaríamos trabajando hoy.

Contamos con el apoyo de quienes asisten a los talleres, quienes nos lo han hecho llegar por escrito, además de que expresan su propia necesidad de contar con estos espacios especialmente en los momentos de encierro que nos toca vivir. Así también agradecemos el apoyo de instituciones como el CIART Nº 5 y la Escuela Integral Nº 3 y a las Orquestas Municipales (Los Andes y Musicantes), quienes también nos manifestaron su total acompañamiento.

Desde ya agradecemos la difusión.

Marcos Orlando Avilés – (22816870) – Taller Municipal de Tango- 2944 631429

Analía Beatriz Braun (24054891) – Taller Municipal de Tango

Nancy Edita Manriquez – (30010337) – Municipal Taller de Tejido

Mariel Salvá (33449839) – Taller Municipal de Encuadernación

Graciela Rendón (11815186) – Taller Municipal de Literatura y Plástica- 2944 239457

Stella Acosta (93968367) – Taller Municipal de Literatura y Plástica

Alejandro “Cachú” Carrizo (18189455) – Taller Municipal de Cajón Peruano

Paz () – Taller Municipal de Cajón Peruano

Martina Susana Godoy (18093480) – Taller Municipal de Danza

Pedro Fiori (34807001)- Taller Municipal de Artes Plásticas

Juan Ignacio Kovadlof (29305096) – Taller Municipal de Luthería”.