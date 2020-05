IFE ANSES: ¿cuándo comienza el cobro de la segunda ronda del bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que el cobro de la segunda ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) comenzará cuando finalice el pago de la primera, el 3 de junio. Sin embargo aún resta definir el cronograma y los montos de desembolsos del programa.

La directora ejecutiva de la organismo, María Fernanda Raverta, explicó que los que percibieron el primer pago del IFE no necesitan hacer ninguna clase de trámite para acceder al segundo. Pese a esto, sí pueden continuar con sus reclamos quienes resultaron rechazados en el primer pedido y cuentan con documentación que pueda revertir esa situación. Un caso típico es el de personas que no actualizaron sus datos de domicilio después de una separación, ya que el bono se paga a familias y no a personas individuales.

Foto: RSM – Leo Casanova

Las últimas fechas de pago de la primera ronda para los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia que hayan elegido a través del Correo Argentino y las redes de cajeros Banelco y Link serán para los DNI terminados en el número 9, los días 2 y 3 de junio, según el calendario informado por la ANSES.

Es importante que respetes el cronograma según terminación de DNI para utilizar el nuevo canal de Atención Virtual. 👉🏻 Podés consultar el cronograma en la web https://t.co/MKV8hBZaLV#ArgentinaUnida#CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/Jkwf7n6AZp — ANSES (@ansesgob) May 19, 2020

¿QUIÉNES Y CUÁNDO COBRARÁN LA SEGUNDA RONDA DEL IFE?

“Estamos terminando de trabajar en una propuesta para pagar por segunda vez el IFE, con cronograma que sea seguro; vamos por la mitad del primer pago que ya cobraron 4.733.000 personas , nos falta mucho más”, dijo Raverta a Télam.

Sobre las fechas de pagos del segundo pago del bono extraordinario de la ANSES, la directora del organismo aseguró que “el universo de personas que lo puede recibir ya está definido” y agregó: “cuando terminemos esta primera vuelta, que será a fin de mes, vamos a poder presentar nuestro nuevo cronograma de pagos para la segunda vuelta”.

Por otra parte, para asegurarse que el dinero llegue a destino, Raverta afirmó que la ANSES puso especial atención en cruzar la información de los teléfonos y correos electrónicos que se dieron para recibir las claves de retiro de dinero a través de cajeros automáticos, para asegurar que sean números y cuentas sin segundos titulares.

También se verificó que los bancos no descontaran del IFE parte de la deuda de sus beneficiarios.”Pusimos mucha atención en este tema porque fue un esfuerzo muy grande por parte del Estado ante esta emergencia y nos parecía bien injusto que exista alguna posibilidad de que estos 10 mil pesos no le llegaran a las familias”, aseguró.

Asimismo, dijo que con el pago del IFE a 8,7 millones de personas está “prácticamente cubierto” el universo de informalidad que necesitan este beneficio, aunque reconoció que “se puede ampliar y mejorar porque la dinámica de lo social requiere que la posibilidad de revisar sea constante”.

“Es tristísimo que tengamos esa cantidad de personas por fuera del mercado formal de trabajo, con muchos de ellos sin siquiera una cuenta bancaria. También digo que es muy alentador que el gobierno esté acompañando a semejante cantidad de ciudadanos con esta prestación”, apuntó.