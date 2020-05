“No hay ningún tipo de control en los colectivos para evitar que la gente viaje parada”, manifestó UTA

Hace exactamente un mes, luego de que este medio publicara una foto donde se veían a numerosos pasajeros viajar parados en el transporte urbano sin poder respetar el distanciamiento social, RSM dialogó con el secretario de Gobierno, Marcelo Sánchez, quien manifestó que para mantener el distanciamiento social los choferes debían aplicar el criterio necesario.

También indicó que personal de la Dirección de Tránsito y Transporte iba a controlar en las unidades de Expreso Los Andes que se cumplan los protocolos existentes, conjuntamente con personal policial.

Foto: RSM – Leo Casanova

Sin embargo, este viernes, Marcelo Más, delegado de UTA local expresó “no hay controles, no están se está controlando lo que se había pedido en su momento sobre la cantidad de gente parada que viaja y la empresa está responsabilizando a los trabajadores, los quiere sancionar. Los choferes no están para hacer ese trabajo, más que nada porque por los nylons que están puestos no se permite ver nada hacia atrás de la unidad”.

“Para poder controlar eso se necesita personal, es Transporte quien debe controlar eso y no los trabajadores. Estamos pidiendo alguna respuesta pronta antes de que la empresa comience a sancionar a los trabajadores. Todos tienen la responsabilidad compartida, el Estado, la empresa y los trabajadores, por eso es necesario que cada uno haga su parte”, indicó Más a RSM.

En una nota firmada por el Cuerpo de Delegados de la Unión Tranviarios del Automotor San Martín de los Andes, manifiestan que existe personal de inspección dentro de la empresa capaz de realizar el trabajo. Además afirman que “quienes deben controlar y hacer cumplir la cantidad de pasajeros es el Poder Ejecutivo y el municipio actuante”.

Más explicó que en medio de esta pandemia todos los trabajadores también están con problemas económicos. “Los trabajadores no reciben los salarios como corresponden, se le deben muchísimas cuotas y si encima se los quiere sancionar, van a cobrar miserias”, señaló.

“El municipio se comprometió a hacer los controles y relevamientos, en Villa Vega, Vega Maipú, en el Centro, pero no hay ningún tipo de control y se responsabiliza al chofer, y no debe ser así”, contó a RSM Más, claramente preocupado no solo por la situación económica de los choferes, sino también de la salud de los usuarios.

RSM consultó a empleados de la Dirección de Tránsito y Transporte y explicaron que desde hace más de un mes que no hay controles a los colectivos. “Más de la mitad de los empleados de la Dirección se encuentran en sus casas cumpliendo la cuarentena, algunos prestan servicio en la terminal de ómnibus porque es necesario, pero todavía no se sabe si las horas extras trabajadas serán pagadas”, dejando en claro además el problema económico que existe con los empleados municipales por las horas extras trabajadas desde que se dictó el aislamiento social.

Más terminó de explicar que “solo se implementó un par de días los controles, es mucha la demanda de pasajeros y pocos los servicios que hay, sobre todo desde Chacra 32. Acá hay un solo responsable y es el Ejecutivo Municipal que no da la orden de implementar las medidas necesarias para controlar esto. No vamos a dejar a los usuarios a las 7 de la mañana en la calle sin poder viajar para ir trabajar con el frío que hace”.