Orientación vocacional: “un proceso de introspección para imaginarse en un futuro”

Gran parte de los jóvenes que terminan el secundario dudan sobre qué estudiar. Carmen Manson cuenta la manera de acompañar en un proceso de orientación, explorando deseos y futuros posibles, develando los condicionamientos del pasado. “El proceso de Orientación Vocacional es una invitación a mirarse hacia adentro, a imaginarse en un futuro, a situarse en un lugar de ‘sujeto deseante’”.

Carmen es Licenciada en Psicología, se especializó en Psicología Educativa y trabajó en diversos Gabinetes Psicopedagógicos. Coordinó carreras provinciales y la Sede de la Universidad Tecnológica Nacional en nuestra ciudad. Actualmente es referente local de la Universidad Pedagógica Nacional y coordina actividades particulares de Orientación Vocacional.

RSM: ¿Cómo fue tu comienzo en la orientación vocacional?

Mientras trabaja como asesora pedagógica en el CPEM 57, en el año 2004, el Concejo Provincial de Educación ofreció una capacitación sobre el tema mediante un convenio con Universidad del Comahue. Así fue que comencé a trabajar con los alumnos de quinto año y también en algún momento se sumaron los alumnos del plan de adultos. Fue una experiencia muy interesante que se sigue realizando actualmente.

Recién en el año 2008 empecé a hacer orientación vocacional de manera particular. En esa oportunidad trabajé con grupo de tres alumnas del Colegio San Pablo.

RSM: ¿Cómo es el proceso para encontrar una posible vocación u ocupación?

Los procesos de orientación vocacional son, sin lugar a duda, una invitación a mirarse hacia adentro, a imaginarse en un futuro, a situarse en un lugar de “sujeto deseante”. Y digo esto de sujeto deseante porque cuando propongo un viaje imaginario hacia dentro de cinco, o diez años aparecen no sólo cuestiones vinculadas a una carrera profesional, sino a la vida que quien consulta desearía tener. Desde ya que durante el proceso se habilita la duda. Todos tenemos derecho a anhelar algo y muchas veces merodeamos por la vida porque no siempre ocurre que el deseo y la realidad van de la mano.

En el marco del proceso evaluamos si lo que ese chico o chica se propone es viable, posible, si se corresponden aptitudes, posibilidades y deseos y en ese sentido son las intervenciones.

¿Como es la práctica para recorrer ese proceso?

En general consta de entre 8 y 10 encuentros en los que desarrollamos diversas actividades. Algunas de introspección que nos permiten encontrar nuestros deseo y otras de investigación para conocer posibilidades concretas de una carrera, sus especialidades, su contenido y duración. Lo que antes hacíamos de manera presencial lo pudimos trasladar sin ningún problema a una situación virtual, por eso es que tengo consultas de distintos lugares, no sólo de San Martín de los Andes.

RSM: En nuestra región, muchas veces elegir una carrera significa viajar a otro lugar ¿Se trabaja eso?

Por su puesto. El desarraigo es un tema muy importante que se aborda durante el proceso. El desarraigo se trabaja pensando en quién se va pero también en los padres que se quedan. No es lo mismo darse la posibilidad de elegir algo y arrepentirse viviendo con su familia en el lugar, que estar alquilando y generando gastos en otra ciudad. En este caso hay una presión extra que no se puede soslayar.

RSM: ¿Cómo afecta la presión familiar al momento de la elección de una carrera?

Es recurrente que en estos procesos se genere un efecto que moviliza la realidad de cada sujeto, su familia y entorno. Esto se da porque cada uno que consulta, tiene sus propias incertidumbres, también certezas que, en algunos casos dejan de serlo. Y cuando eso ocurre, aparece la ansiedad propia de los padres o del entorno.

Por ejemplo, una chica que toda su vida bailó, se fue a Buenos Aires con una expectativa externa del entorno, aunque no de los padres. Se dió cuenta que le gustaba bailar pero no estudiar baile. Después del proceso se descubrió en una amplia gama de posibilidades que no tenían que ver con la danza.

Creo de suma importancia ir respetando cada uno de los momentos y cómo el deseo juega y habita en nosotros. Respetarnos la posibilidad del error. A veces las cosas se muestran de un modo tal que pareciera que no tenemos derecho a equivocarnos.

RSM: ¿Cómo afecta la pandemia del Coronavirus al proceso de orientación vocacional?

El COVID-19, es un hecho descomunal e inesperado para toda humanidad, a la que deja con miles de interrogantes. Por lo pronto si sobreviviremos a ella. La pandemia produjo, al principio, perplejidad. Pero pasado ese estado, rápidamente buscamos la forma de readecuarnos en nuestras actividades. Fue necesario detenerse a pensar, cosa que hacemos poco y ver cómo seguimos pensando, creando, inventando.

La Pandemia marcará un antes y un después, obviamente. Nos hace repensar las modalidades de enseñanza y aprendizaje. Otras formas de trabajo. Así debemos analizar la problemática vocacional en los nuevos escenarios sociales para considerar sus implicancias en la producción de subjetividades contemporáneas.

Este brote de Coronavirus es un hecho disruptivo, que nos hace pensar en otras modalidades de abordajes en las consultas, en la enseñanza y en el trabajo.