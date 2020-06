Los representantes de los Consejos de niños y niñas ciudadanos contaron cómo fue la reunión que tuvieron con la ministra de Educación

Mateo, Sofía, Anahí y Yanina fueron los representantes sanmartinenses de los Consejos de niños y niñas ciudadanos en la reunión virtual que se realizó con la ministra de Educación, Cristina Storioni, y explicaron al COCONAF (Consejo de la Comunidad para la Niñez, Adolescencia y Familia) cuáles fueron sus impresiones sobre el encuentro.

Estos cuatro niños, niñas y adolescentes forman parte de los cinco Consejos que existen en San Martín de los Andes y, que como ellos y ellas los llaman son: Cordones del Chapelco, Chacra 4, Vamep 36, Ladera del Curruhuinca y el grupo Adolescente.

Los consejeros fueron invitados a la reunión virtual que se realizó el 6 de junio con la ministra de Educación Cristina Storioni, donde pudieron conversar, sacarse dudas y dar opiniones sobre el regreso a la escuela. Del encuentro participaron los Consejos de Andacollo, barrio Huiliches y barrio Don Bosco de Neuquén Capital y los Consejos locales. Los representantes llevaron las voces de sus pares y le plantearon a la ministra sus inquietudes y preocupaciones con respecto a una diversidad de temas relacionados con la escuela en tiempos de cuarentena, en particular temas de salud, seguridad y “si pasarían de grado o año”.

Anahí, representante del grupo de la Ladera del Curruhinca, contó: “La ministra dijo que la Escuela iba a cambiar, que todos los niños y las niñas llevarían barbijos, que van a repartir alcohol en gel a todas las aulas y a todas las escuelas, y van a limpiar la escuela en todo momento”. Storioni les explicó que las escuelas van a ser preparadas para recibir a los niños y niñas, que seguramente cada niño y cada niña deberá llevar sus elementos de uso e higiene personal (vaso, toalla, etc.), y que el Consejo Provincial de Educación se los proveería a quienes no los tengan.

Anahí también contó que la ministra les dijo que “algunos niños y niñas irían a la clase normal y otros tendrían la clase virtual”. Storioni les expresó que no todos irán a la escuela al mismo momento y que están analizando diferentes formas para llevar esto acabo; por ejemplo, durante las dos primeras horas podría ir a la escuela la mitad del grupo, y luego la otra mitad del curso. Les dijo que de esta manera tendrán actividades presenciales en la escuela y propuestas en la casa con tareas que los docentes les entregarán en los días que asistan a la escuela o con actividades virtuales.

Mateo, del grupo de adolescentes, expresó: “Para mí lo más importante que dijo la ministra de Educación ayer, y nos dejó a todos los chicos tranquilos, fue que todos los chicos y chicas vamos a pasar de curso”. Esta fue la segunda pregunta que le realizaron a la ministra y en la que los adolescentes expresaron su preocupación por los compañeros y compañeras que no pueden acceder a las clases o completar las tareas por diversos motivos, como no tener internet, computadoras, impresoras, etc. La ministra les planteó que no se les realizará una evaluación numérica ni eliminatoria, sino formativa; lo que significa que se considerará el interés que el niño, niña o adolescente demostró en las actividades escolares. Se considera que estos meses de cuarentena están dentro de un proceso escolar que en la primaria son 7 años y en la secundaria son 5 o 6, en esa trayectoria lo que no se alcanzó a trabajar deberá abordarse en los otros momentos de la trayectoria escolar de cada alumno o alumna.

La primera pregunta que le realizó una niña a la ministra Storioni tuvo que ver con la promesa a la Bandera. Al recibir como respuesta que la promesa sólo la podrían hacer de manera virtual aquellas escuelas que pudieran garantizar la presencia de todas y todos sus alumnas y alumnos sin excepción, la niña realizó la sugerencia de hacer la promesa hacia fin de año, cuando el clima lo permita, en un lugar al aire libre con todos los alumnos y alumnas del mismo pueblo, de la misma ciudad, como por ejemplo en la Plaza de las Banderas de Neuquén Capital. La ministra aceptó la sugerencia, y le dice que tomará nota de la misma.

Yanina, representante del grupo de Cordones de Chapelco, planteó la necesidad de contar con internet y la ministra le comentó que están autorizando a las escuelas para que distribuyan las computadoras que cada institución tiene del plan “Conectar Igualdad”.

Santiago preguntó sobre algo que les preocupa a muchos: “¿Vamos a tener recreos?”, y la ministra le dijo que sí, pero que serán recreos adaptados a esta realidad en los que no se van a poder estar tocando entre ellos, en los que van a tener que estar guardando distancia e inventando nuevos juegos y nuevas formas de jugar.

En un clima de escucha, intercambio, respeto y valoración, niñas, niños y adolescentes trajeron las voces de muchas y muchos otras y otros. Hicieron preguntas, trasmitieron sus miedos y preocupaciones, contaron sus realidades, informaron a la ministra Storioni de situaciones que estaban viviendo en sus localidades, las cuales, en ocasiones, las autoridades desconocían y se comprometieron a buscar soluciones, propusieron acciones, escucharon y fueron escuchados, ejercieron ciudadanía.

Ellas y ellos, ciudadanas y ciudadanos que participaron ejerciendo sus derechos, expresaron de diferentes maneras la satisfacción y alegría que da sentirse escuchados, ver reconocida y valorada su participación y pensar que sus ideas puedan ser tenidas en cuenta para el diseño de acciones y políticas que mejoren la calidad educativa de todos y todas los niños, niñas y jóvenes de nuestra provincia.

Los Consejos de niñas y niños cuidadanos son espacios de construcción de ciudadanía que también vieron afectado su usual funcionamiento por la pandemia, tanto por el aislamiento como por la falta de conectividad y de insumos tecnológicos en muchas familias de los barrios. Pero los consejeros siguieron participando de diferentes maneras:

-El grupo de Cordones del Chapelco, en articulación con la Escuela N° 359, se conecta, encuentra y comparte a través de la Radio Municipal en el programa radial “Avioncito de papel”,

-El grupo de Vamep 36 se encuentra a través de whatsapp,

-Los grupos de la Ladera del Curruhuinca y de Adolescentes se reúnen por Zoom.

Si bien no todos ni todas pueden conectarse, muchos siguen participando y ejerciendo ciudadanía. Y una muestra de la importancia de esta participación fue la invitación que recibieron de la ministra de Educación.