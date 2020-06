Por falta de pago, todas las farmacias dejaron de atender por ISSN

La obra social no les paga a las farmacias desde mediados de febrero. Los afiliados deberán pagar el 100% del medicamento y luego pedir el reintegro.

“Nosotros compramos los medicamentos y se los vendemos al afiliado descontando el 80%. Se supone que al mes siguiente ISSN reintegra ese porcentaje, pero desde mitad de febrero que no nos pagan. Vienen siendo 4 meses de pagar de nuestro bolsillo ese 80%, y llega un momento en el que se vuelve insostenible”, explicó Alejandra Marotta, de la Farmacia La Vega.

Tanto desde el Colegio de Farmacéuticos como desde la Cámara de Farmacias, se decidió cortar la atención a esta obra social, por lo que el afiliado tiene que pagar el medicamento como si no tuviera cobertura, y reclamarle el 80% a ISSN.

“Es algo muy preocupante porque la gente necesita la medicación, y muchas veces no puede pagar el 100% del valor del remedio, pero para nosotros no era posible continuar costeando nosotros ese 80% desde nuestro bolsillo. Lo sostuvimos mientras pudimos, pero ya no se puede. Da mucha bronca e impotencia”, expresó Alejandra.

La atención se cortó el viernes en el interior de Neuquén, y desde mañana también se cortará en la capital. “Es algo reciente y de lo que muchas personas no se enteraron: muchos compran a principio de mes todos los medicamentos que necesitan, así que se van a enterar recién cuando vengan el mes siguiente. Ojalá antes de eso podamos llegar a un acuerdo con ISSN para reestablecer la atención”.

“Lo único que nos ofrecieron desde ISSN fue pagarnos la deuda en bonos, que los podríamos cobrar recién en mayo de 2021, o darle esos bonos al Banco Provincia y que nos den el dinero con una quita del 20%, pero haciéndonos cargo de intereses hasta que el banco se haga del dinero en 2021. Lo correcto es que nos paguen lo que nos deben”.

“Yo entiendo que ISSN cubre un porcentaje mucho más alto que las otras obras sociales: se hace cargo del 80% cuando la mayoría cubren solo un 40 ó 50%; hay que tener mucha espalda para poder costearlo. Pero si esos números no cierran, tendrían que reformular la atención que ofrecen, y no ponernos a los afiliados y a nosotros en esta situación”.