Saloniti: “Es fácil para la gente que cobra un sueldo poder decir no tengamos temporada y que no venga nadie”

Luego de la gran cantidad de firmas que se vienen juntando de manera virtual tanto para los que desean que no haya temporada invernal, como para los que sí desean que se active el sector turístico en nuestra ciudad, el intendente Carlos Saloniti mostró su parecer respecto a las opiniones de los vecinos y adelantó que en principio, la temporada invernal será para sanmartinenses.

En las últimas horas Saloniti se expresó con un medio regional y dejó en claro que la ciudad, que a esta altura no tiene pacientes con coronavirus, “viene trabajando permanentemente, en conjunto, entre la Municipalidad, la Provincia, el ministerio de Turismo y el cerro Chapelco, en vistas a concretar la apertura de las actividades invernales”.

Pese a todo, el intendente conoce y sabe que aún la ciudad no puede cantar victoria en esta lucha que se viene dando en todo el país contra este virus. Por eso es cauto, “nuestra idea es poder pensar, en un principio, una temporada para sanmartinenses, en el momento que pueda dar. Y en la medida que estén mejor las cosas, podemos pensar en un segundo y tercer escalón, pero siempre teniendo en cuenta el termómetro sanitario, esa es la clave”.

Mientras en un primer momento se pensó poder tener un turismo interno para turistas neuquinos, la cantidad de casos en los últimos días que ponen a la capital neuquina en un retroceso de fases, hace pensar que por el momento esa opción no sea probable. “Es un día a día, ahora el escenario uno sería San Martín para los sanmartinenses y el escenario dos es con la microrregión sur. Pero tenemos que ir viendo, porque de acá a 20 días podemos tener un escenario mejor o podemos estar peor”, explicó para entre otras cosas, llevar tranquilidad a quienes piensan que el solo hecho de hacer una apertura del turismo signifique descuidar todo lo trabajado hasta el momento.

“La actitud de San Martín es que vamos a salir adelante y no inconscientemente. Es sumamente consciente, consciente de que si el motor no sigue funcionando las consecuencias van a ser peores”, añadió Saloniti.

“Hay un sector que cree que no tiene que haber temporada, y un sector mayoritario que está convencido que tenemos que tener temporada”, confió el intendente incluyéndose en el último sector.

“Lo que no podemos es no entender el contexto que tenemos. San Martín de los Andes tiene casi el 70% de la población que vive del sector privado, y un 30% del sector público. Es fácil para la gente que cobra un sueldo poder decir no tengamos temporada y que no venga nadie. Pero que pasa con el otro 70% que vive y que necesita que esto se desarrolle y que la máquina siga funcionando”, señaló Saloniti.

Y cerró: “Yo creo que no hay que poner extremos. No esta la gente que quiere que nos cuidemos y la gente que quiere que todo el mundo se contagie pero que haya desarrollo económico, eso es un invento que no tiene ningún sentido. Yo creo que San Martín está en condiciones de seguir pensando positivamente en salir adelante”.

