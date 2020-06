Flavio Fantini: “La vuelta al entrenamiento fue buenísima, hacía mucha falta volver al agua”

En medio de la pandemia que afectó a todas las actividades, el deporte no fue la excepción. En nuestra ciudad, mientras el aislamiento obligatorio hacía imposible realizar deportes, la angustia cada vez aumentaba más. Desde hace dos semanas, diferentes actividades, entre los que está el canotaje, comenzaron a habilitarse de manera progresiva.

Foto: RSM – Leo Casanova

RSM dialogó con Flavio Fantini, entrenador de Canoa Slalom del equipo nacional, que además dirige en la Escuela de Kayak junto a otros colaboradores, y contó cómo fue la vuelta a los entrenamientos en el río Quilquihue y de qué manera se preparan luego de la pausa que hubo que hacer por culpa de la pandemia.

“La vuelta al entrenamiento para nosotros fue buenísima, hacía mucha falta poder volver al agua. Fue bueno que sea progresivo, la habilitación se hizo primero un fin de semana de prueba y de a poco se fueron agregando el resto de los días. De todas formas nosotros tenemos dos atletas con posibilidad olímpica que son Nadia Riquelme y Luz Cassini, que tienen la autorización para entrenar todos los días que sean necesario. Por ahora están entrenando cuatro días a la semana de manera fija y eso es muy bueno”, indicó Fantini.

El entrenador aún mantiene la esperanza que respecto a la escuela de kayak, se permitan realizar actividades deportivas. “Aún no tenemos novedades, esperamos que pronto podamos comenzar con las actividades. Algunas escuelas como las de hip hop o escalada ya arrancaron y creemos que pronto tendremos novedades con algunos protocolos para este tipo de deportes”, explicó.

En vistas del Panamericano 2021 que tiene por delante el entrenador y los deportistas se encuentran planificando los entrenamientos para llegar sin dar ventajas y repetir lo actuado en Lima.

“Nuestra planificación está basada en el próximo Panamericano, ya que el mismo se postergó un año (por la pandemia) y ese es el clasificatorio olímpico, así que está todo el equipo con eso en mente. Después hay fechas intermedias, pero como no aún no están confirmadas fehacientemente, entonces no podemos prepararnos para algo que no sabemos si se hace o no. Estamos con las pilas y la concentración con la preparación para el Panamericano, tanto en Junior como en Senior porque están las dos categorías a pesar que la clasificación olímpica las obtienen quienes participan en Senior”, indicó Fantini dejando en claro además que a nivel nacional aún no se puede vaticinar fechas o no, porque no están abiertos los canales de protocolos necesarios para poder competir.

Para finalizar, Fantini explica la importancia que tiene respetar los protocolos pero también la necesidad de poder entrenar para no dar ventajas. “Dependemos de una Federación que está coordinada con el ENARD y ahí se determinan los deportistas que tienen realmente la necesidad de entrenar, como los nuestros que veníamos muy tranquilos entrenando en casa con el remorgómetro y con las herramientas que tenemos acá, hasta que se empezó a liberar en Europa las actividades y los atletas comenzamos a preocuparnos ya que tenemos que competir contra ellos, que además de tener mejor infraestructura y si empiezan a entrenar antes nosotros quedamos a años luz en poco tiempo”, finalizó diciendo Flavio que por estas horas junto con todo su equipo ya tienen la cabeza pensando en el próximo Panamericano.