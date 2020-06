Atentado en Transportes Crexell: “Nos tiraron dos bombas molotov, fue intencional”, expresó Nicolás Crexell

Minutos después de las 22 horas de este viernes en las instalaciones de la empresa Transportes Crexell S.A., a pocos metros de la Ruta 40 en el ingreso norte de nuestra ciudad, autores anónimos arrojaron dos bombas molotov sobre dos camiones y planearon incendiar otro rodado, sin éxito.

Foto: RSM – Leo Casanova

En comunicación con RSM, Nicolás Crexell, titular de la firma se mostró preocupado y asombrado con la situación: “El incendio fue intencional seguro porque estaban los rastros de una bomba molotov que se encontraba arriba de una camioneta que es de mi hermana y unos trapos arriba de unos camiones”, explica Nicolás, contando además que la camioneta estaba encima de uno camiones dentro del predio de la empresa.

“La verdad sorprende que este tipo de cosas pasen en San Martín de los Andes, por suerte no fue nada. La camioneta es nueva y estaba arriba de un camión. Ahí cayó la primera bomba molotov, después otra bomba cayó en otro camión y en otro rodado había más trapos que habían puesto debajo que no llegaron a prenderse”, indicó Crexell, hijo de la recordada intendenta Luz Sapag.

Además agradeció al personal de la empresa por la rápida intervención, “al ser personal que trabaja en la actividad petrolera, tienen muy bien incorporados los temas de seguridad y es por ello que actuaron de manera eficaz”, sostuvo el presidente de la empresa.

La camioneta nueva que recibió la primera bomba molotov resultó con algunos daños materiales producto del fuego. Gracias a la rápida intervención de empleados que se encontraban allí, se pudo apagar el fuego en otro de los camiones. “La sacamos barata porque podía haber resultado herido alguien del personal, eso es lo más triste”, añadió Crexell sabiendo que la situación podría haber pasado a mayores.

“Por lo visto hay mucha gente que está intranquila en San Martín de los Andes porque hemos venido a trabajar a esta ciudad. Yo soy de acá y empecé a trabajar, no sé por qué están preocupados si es trabajo. No venimos a competir deslealmente con nadie. Son cosas que no deberían pasar y pasan”, manifestó dando a entender lo grave de la situación.

Al menos una dotación de Bomberos llegó al lugar, tres móviles policiales y un móvil de la Policía Federal trabajaron en el lugar. “Quiero agradecer a la policía provincial y a la Brigada de Investigaciones que se han portado muy bien, vinieron también efectivos de la Federal y Bomberos Voluntarios que no tengo más que palabras de agradecimiento”, finalizó diciendo Nicolás Crexell.

Tras realizar las actuaciones correspondientes personal policial se encuentra investigando para dar con los autores de los hechos, quedando la causa en manos de la Justicia.