“Estoy bien, gracias”, expresó Ricardo Maffeis tras estar perdido en la montaña por casi 48 horas

Este domingo a las 12:50 horas, la noticia de que había sido encontrado el joven de 25 años, estudiante de guardaparque, Ricardo Maffeis, inundó de alegría no solo a la familia sino también a los más de 120 rescatistas que participaron del operativo.

De acuerdo a lo expresado a RSM por Roxana Bello, Directora de Seguridad de Interior Junín de los Andes, que se apersonó en el Hospital Ramón Carrillo, “Ricardo fue encontrado gracias a la gran labor de personal del ICE Lanín, Bomberos de San Martín de los Andes, el grupo CAX, GEOP de San Martín de los Andes, Policía, Gendarmería, Ejército, baqueanos y gente conocedora del lugar. Hoy 12:50 horas fue ubicado en una zona de la Estancia Paylacura en una zona de cerros, fue ubicado por un lugareño que estaba colaborando en la búsqueda y se acercó hasta esa zona un tanto inhóspita, el helicóptero que viene colaborando desde ayer”, manifestó la funcionaria policial, que además dejó en claro que estaba en buen estado de salud.

Al llegar la ambulancia, Ricardo manifestó a RSM “estoy bien, gracias”. Minutos más tarde, el padre del joven también agradeció a cada uno de los rescatistas que participaron. “El último que se comunicó con él fui yo, iba a hacer trekking a la laguna y volvía. Sabía que no iba a llegar por la niebla reinante. Cuando nos dijeron la noticia que está bien y con vida, tuvimos una alegría”, expresaba aún emocionado por el hallazgo.

Ricardo (padre), cuenta cómo fueron las primeras palabras con su hijo. “Hablé con él mientras veníamos, me contó que llegó cerca de la laguna La Kika que no la vio y cuando volvía se empezó a desviar y lo tiró para las nacientes del arroyo Paylacura y ahí trastabilló y cayó. Dice que cayó bastante y poco más casi se rompe la cabeza con unos pedreros que hay abajo. Ahí no quiso volver y durmió bajo una lenga caída que tenía tierra y se metió ahí abajo”, expresó el padre del joven.

“Al otro día subió para ver si encontraba el sendero, pero dijo que nevó mucho. Ayer cuando acá llovía allá nevó todo el día. Empezó a bajar otra vez, hizo una cueva bajo la nieve y ahí pasó la noche. Hoy empezó a caminar hasta que por ahí encontró en una cascada bosta de vaca, un alambrado y escuchó el ruido de un tractor. Se acercó y llegó hasta el puesto de una estancia de Paylacura”, añadió Ricardo padre.

Los conocimientos de guardaparque ayudó a Ricardo a sobrevivir bajo condiciones climáticas desfavorables. “Los conocimientos y la suerte lo ayudó. Quiero agradecer a todos, al Ejército, a Parques, a Bomberos, al grupo CAX, a Gendarmería, a la Policía, a todos. Yo fui Guardaparque y me encontré con muchos que hacía años no veía. Ahora vamos a festejar este día que es el mejor regalo”, expresó el padre del joven acompañado de su hija y su esposa.