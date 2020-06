Espacio de carta de lectores: “El caso Maffeis, uno de muchos”

Carta de lectores enviada por Juan Milana, Guía de Trekking en Cordillera del PNL

SI no se toman algunas medidas estamos ante el riesgo de que sucedan muchos accidentes como el de Ricardo este invierno

Contexto

La situación mundial y de la Argentina en particular generada por el coronavirus está obligando a los gobiernos y autoridades en general a tomar decisiones todo el tiempo.

Comprensiblemente asustados por la enfermedad y las curvas de contagio y a la vez apremiados por las necesidades económicas y sociales, los gobiernos se van moviendo entre grises todo el tiempo yendo de un lado a otro en las decisiones que se toman respecto de la apertura progresiva de las actividades que solíamos realizar en nuestra vida cotidiana.

Así, los negocios abren pero con menos personal, los bares y restaurants abren pero pueden atender el 10% de la gente que podían recibir, el transporte público circula pero con gente sentada solamente y de ese modo todo lo que se va habilitando tiene un tinte de “a medias”.

Las actividades de montaña en nuestra zona no son la excepción. De a poco se fueron permitiendo salidas recreativas a 500mts del lugar de residencia, luego más lejos solo los domingos, luego más actividades como Mountain Bike, Runnig y Kayak y hoy ya estamos con la posibilidad de hacer todas esas actividades, de miércoles a domingo. Por su parte el Parque Nacional Lanin hace unos días reabrió sus puertas habilitando para la realización de actividades solo unos sectores muy cercanos al pueblo sin abrir por ahora las sendas habilitadas de ascenso a los cerros de la zona.

El problema

En mi opinión, esas decisiones intermedias que se fueron tomando en las distintas actividades, aplicadas a las actividades de Montaña pueden traer aparejadas un gran riesgo de accidentes, con consecuencias fatales o al menos que vayan a generar dos inconvenientes que quisiéramos evitar en situación de pandemia pandemia mundial; por un lado la necesidad de un alto número de rescates que implique muchas horas hombre de las fuerzas que se dedican a ellos, y por el otro lado, individuos rescatados ocupando camas en el hospital.

Estoy seguro de que hay mucha gente que luego de estar 3 meses dentro de la casa tiene cierta ansiedad de salir a la montaña. Como guía mucha gente del pueblo se está acercando a mí, para pedirme que los lleve a algún lugar o pedirme indicaciones o equipo de montaña prestado para ir a tal o cual cerro.

He comenzado a salir por mi cuenta a los lugares donde está habilitado caminar y me he cruzado con mucha gente, y lo mismo han observado y hemos charlado con varios de mis colegas.

Esto nos está preocupando porque sabemos que en la montaña, especialmente en invierno en nuestra zona, existen muchos peligros que ponen en riesgo la actividad, y si no se gestiona ese riesgo siempre el número de accidentes será alto

El terreno, el clima, las horas de luz, los itinerarios invernales, son todos factores que uno debe tener en cuenta al momento de planear una salida invernal de montaña que no todos los individuos están capacitados para resolver.

Además de ese conocimiento, la montaña invernal requiere de mucho equipamiento especifico como abrigo, impermeables, calzado, polainas, en ocasiones piketas, arva, pala y zonda para a avalanchas, botiquín, elementos de seguridad, mantas térmicas, y muchas cosas más que no todos los entusiastas tienen y lo que es peor, no saben que los pueden necesitar.

A todos estos inconvenientes, se suma el hecho de que los guías todavía no estamos habilitados para prestar servicios (necesidad laboral aparte) y que las sendas más conocidas, más simples y bien balizadas, que son las del Parque Nacional Lanin, todavía no están habilitadas. Esto hace que la gente que quiera caminar en la montaña se vea obligada a salir sin la ayuda de un profesional y a volcarse a lugares donde no hay sendas bien marcadas, conocidas que se puedan obtener buenas referencias, ni balizadas, en terrenos muchas veces con restricciones y dificultades de acceso.

La conclusión

El fin de semana pasado fue noticia en Cataluña un “Alud de rescates de montaña en el primer fin de semana sin restricciones”, ver el link aparte.

Y acá en San Martin de los Andes tuvimos nuestro primer rescate que por suerte termino muy bien para nuestro vecino Ricardo Maffeis.

Ante todo lo expuesto, creo necesario ajustar algunas medidas en nuestra localidad, de manera urgente en acuerdo entre municipio y Parque Nacional para prevenir futuros accidentes.

Me parece que por un lado sería muy importante que el Parque Lanin habilite urgente las sendas balizadas y conocidas, para que la gente pueda volcarse a ellas en lugar de ir a lugares desconocidos.

Y por otro lado creo que, siendo que las actividades de montaña ya están habilitadas y que incluso están permitidas actividades y reuniones de hasta 10 personas, se podrían arbitrar los medios, mediante protocolos ya presentados, para que los guías de Montaña puedan prestar sus servicios a los residentes. De esa manera, aunque no haya turismo externo, se estaría facilitando una actividad comercial más que ayudara junto con todas las otras a ir reactivando la economía y por otro lado nos evitaremos todos lamentar nuevos accidentes.