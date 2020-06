Buscar la fuerza en la unión: profesores de danza sanmartinenses construyen juntos un frente de lucha para transitar el aislamiento

La danza nos une es el nombre que lleva el colectivo de profesores de danza que nació en San Martín de los Andes en 2017 y hoy cuenta con 38 miembros, sumando a profesores de otras localidades del sur de Neuquén. RSM charló con una de sus integrantes, Mara Bez, para conocer más al respecto.

Mara se ríe con una carcajada contagiosa. Está en su casa, charlando a través de una pantalla sobre el proyecto que surgió de una inquietud. Lo cuenta como si fuera lógico, cuestión de sentido común, pero el dato es anecdótico y por tanto, inspirador: “me puse a pensar que acá en San Martín somos muchos profes de danza, hay mucha competencia, pero no nos conocíamos, no sabíamos nada unos de otros. Esto pasa en todos lados, pero acá es más chico, es posible tener otro vínculo entre nosotros.”

Jornada 2018 – Clase con Compañía Aurora

Todo surgió hace cuatro años, con las ganas de generar una relación entre colegas. Se acercaba el Día Internacional de la Danza, que se festeja cada 29 de abril, y una semana antes empezaron los llamados telefónicos entre profes. La idea fue reunirse a generar, entre todos, una propuesta de actividades para celebrar ese día.

Al principio, solo algunos respondieron a la convocatoria, pero esto no los desanimó y lo tomaron como el primer paso de un proyecto positivo. Decidieron encontrarse en territorio neutral a sus prácticas docentes y celebraron la primera reunión en el buffet del Club Lácar. “Éramos entre 8 y 12 profes. Nos mirábamos entre todos y alguien me dijo: “estás re loca Mara, hiciste lo que muchos en algún momento no se animaron a hacer”, dice ella, entre risas.

Jornada 2018 – Reggaeton con Mara Bez

A partir de esa primera reunión se armó una grilla de profesores con sus disponibilidades horarias, en base a la cual se organizaron las actividades para el festejo del Día Internacional de la Danza 2017. Fue una jornada de clases gratuitas y simultáneas, que se dictaron entre la escuela 5 y el salón municipal. “La consigna era pasarle la posta al profe que seguía, presentarlo a tus alumnos, conocerse. Eso te hace salir de tu zona de confort, relacionarte con alguien con quien nunca habías hablado, quizás por preconceptos, y se fueron ablandando muchas apariencias”, explica Mara.

Para el segundo encuentro, en 2018, se sumaron más profesores, incluyendo a otras localidades. Entonces surgió la idea de abrir el abanico a toda la zona sur de Neuquén, priorizando la puesta en valor del trabajo local. Esta jornada tuvo lugar en el Teatro San José y la consigna fue mostrar el trabajo que cada profe hacía con su grupo.

Jornada 2018 – Salsa y merengue

En 2019 la jornada tuvo que posponerse por competencias de danza y este año, a raíz de la pandemia, el grupo tomó otra dimensión. “Nos puso en el lugar de acompañarnos. Hay muchas academias muy afectadas por la suspensión de clases”, explica la profesora de MC Escuela de Ritmos, y a continuación hace referencia a la nota enviada a la municipalidad y publicada hace algunas semanas por este medio, en la que se proponen protocolos de salud para la reapertura de clases que no involucren grupos de riesgo.

Si bien algunos profesores retomaron sus clases, el conflicto continúa, sobre todo en el caso de talleristas municipales. Al respecto, el grupo publicó este video en su cuenta de facebook.

Jornada 2018 – Danza clásica y danza inclusiva

En este colectivo de profesores de danza del sur neuquino, que hoy por hoy agrupa miembros de Junín, San Martín y Villa la Angostura, las propuestas se tratan por medio de votación y de consenso general. Su misión es apoyar la profesión y generar proyectos que fomenten el trabajo en equipo, desde futuros talleres conjuntos hasta cuestiones coyunturales como protocolos sanitarios y la Ley de Danza, que apunta a la creación de un convenio colectivo de trabajo que regularice su práctica a nivel nacional.

“El colectivo es unión. Entre nosotros nos escuchamos, nos apoyamos y tratamos de dar solución a problemáticas comunes a nuestra profesión”, dice Mara, cerrando la conversación con el deseo de seguir trabajando en equipo.

Miembros de La danza nos une:

Laura Gimenez; Paula De Ezcurra; Martina Godoy; Lucía O relly; Yanina Prieto; Marcos Aviles; Vanina Leiva; Sheila Marileo; Analia Braum; Limike Kpoliku; Rodrigo Salazar; Matías Bohn; Marisa Benitez; Virginia Pangilef; Natalia Levar; Claudia Gasparini; María Emilia Tosar; Sabrina Guillino; María Cecilia Rios Di Martino; Cristian Sayhueque; Rocío Wemalen; Yamina María Dutto Cirer; Rosa Paz; Diego Rodriguez; Silvia Torres; Romina Blanco; Yesica Lang; Andrea Iocca; Maite Morales.

Fotos: cortesía de La danza nos une.